Danmark topper i økologisk forbrug blandt 180 lande

Økologiske varer fyldte i 2018 mere i indkøbskurve i Danmark end i noget andet sted i verden. Det er igen konklusionen i den internationale rapport "The World of Organic Agriculture" ifølge Landbrug & Fødevarer.

Rapporten sammenligner forbruget af økologiske fødevarer i 180 lande. Den er onsdag præsenteret på BioFach, der er verdens største økologimesse.

I rapportens afsnit om Danmark kan man læse, at 11,5 procent af detailhandlen i 2018 var økologiske varer. Det er et nøk op fra året før, hvor det lå på 10,5 procent.

Samtidig har danskernes forbrug målt i kroner og øre også indhentet schweizernes. I Schweiz koster varer generelt mere. Derfor udgør det samme forbrug i kroner og øre ikke den samme markedsandel.

Af de opgørelser, der er samlet i rapporten, fremgår det, at hver schweizisk og dansk forbruger brugte omkring 2325 kroner på økologiske varer i 2018.

Det beløb svarer dog kun til 9,9 procent af detailhandlen i Schweiz.

Ikke overraskende fremgår det også af rapporten, at selvom den enkelte danske og schweiziske forbruger måske bruger mest på økologi, er de to lande dog langt fra det største marked.

I Danmark havde økologiske varer en omsætning på 12,9 milliarder kroner ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Til sammenligning fremgår det af rapporten, at økologiske varer i USA omsatte for 303 milliarder kroner, hvilket gør det til det suverænt største marked i verden for økologiske varer.

I alt blev der solgt for 725 milliarder kroner økologiske varer på globalt plan i 2018. Det er en stigning på fem procent fra året før.

Regeringen har en målsætning om, at salget af økologiske varer de næste fem år skal fordobles og nå 26 milliarder kroner.

Det er regeringens mål, at salget af økologiske varer i Danmark skal være fordoblet i 2030. Fra 2017 til 2018 steg salget med 13,6 procent.