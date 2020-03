Danmark og Sverige vil sikre SAS: Starter med milliardgaranti

Den danske og svenske stat går sammen om at stille en milliardgaranti for SAS. De to landes regeringer har aftalt hver især at garantere 1,5 milliarder svenske kroner - altså tre milliarder svenske kroner i alt.

Det svarer til lidt over to milliarder danske kroner.

De to stater er de aktionærer med den største andel i SAS. Den svenske stat ejer 14,82 procent, mens den danske ejer 14,24 procent.

SAS har været hårdt ramt af tiltagene for at undgå spredning af coronavirus globalt.

Siden mandag har det meste af SAS' flåde været sat ud af spillet. Det har også haft den betydning, at store dele af de ansatte er sendt hjem. Op mod 10.000 ansatte er hjemsendt, hvilket svarer til 90 procent af de ansatte.

SAS har omkring 4000 ansatte i Danmark.

Ifølge luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank taber SAS formentlig mellem 80 og 100 millioner kroner om dagen på nedlukningen. SAS havde ved sidste regnskab 4,5 milliarder kroner at stå imod med.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) er der med garantierne fra de to regeringer "tale om et første skridt". Han understreger, at den danske stat vil "gøre, hvad end der er nødvendigt for, at SAS kommer igennem krisen".

- SAS har stor betydning for både Skandinaviens og Danmarks tilgængelighed, siger han i en meddelelse om garantierne.

- Det vedrører i høj grad også arbejdspladser, virksomheder og hele økonomien generelt.

- Der er tale om et første skridt, og den danske stat vil som en langsigtet og ansvarlig medejer af SAS følge udviklingen tæt og gøre, hvad end der er nødvendigt for, at SAS kommer igennem krisen og fortsat vil være operationel herefter.

En statsgaranti fungerer som regel ved, at en stat garanterer for et lån, som andre end staten vil tage. Det betyder, at staten vil garantere, at lånet bliver betalt tilbage - om nødvendigt af staten selv.

Derfor bliver det nemmere - i dette tilfælde for SAS - at låne pengene, da risikoen derved er formindsket.