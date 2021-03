Danmark har snart lønkompenseret for to milliarder i år

Tæt på to milliarder kroner er udbetalt i lønkompensation i år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- At vi har en lønkompensationsordning, har været med til at sikre rigtig mange danskere en indtægt og dermed også, at vi ikke bliver ramt af en ny stor nedtur, der er længerevarende, siger han.

Han mener, at det har været med til at afbryde stigningen i ledigheden.

Ordningen blev vedtaget for et år siden, da pandemien nåede Danmark.

Staten bidrager med en del af lønnen til medarbejdere, som ellers ville have mistet jobbet på grund af corona.

Det er særligt brancher, som fortsat er ramt af nedlukningen, der har gjort brug af ordningen. For eksempel restauranter og detailhandlen.

Ifølge Tore Stramer vil omsætningen komme tilbage relativt hurtigt til dele af dem, når der genåbnes - for eksempel i storcentrene

Men blandt andet i hotel- og restaurationsbranchen har det længere udsigter.

- Der går tid, før de udenlandske turister kommer igen, og der går tid, før der bliver holdt store kulturarrangementer, siger han og peger på, at der vil komme højere ledighed.

Frem til mandag var der i alt udbetalt 14,8 milliarder kroner i lønkompensation under epidemien, viser tal fra Erhvervsstyrelsen.

Der er dog også andre kompensationsordninger, og alene de ordninger beløber sig i alt til udgifter på 31,3 milliarder kroner.

Det kan den danske økonomi dog godt bære, lyder det fra Tore Stramer.

- Den danske stat kan finansiere til lave renter, og vi havde et godt udgangspunkt, inden krisen ramte.

- Det er ikke noget, der blæser staten omkuld. Men det er klart, det er dyrt, og det er penge, der ikke kan prioriteres til anden velfærd, siger økonomen.