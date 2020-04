Nationalbanken anslår, at der er brug for finansiering på 250 milliarder kroner til at dække coronahjælpepakker. (Arkivfoto)

Danmark har brug for 250 milliarder kroner til coronakrise

Den danske stat skal finde finansiering for 250 milliarder kroner inden juli for at kunne dække de store hjælpepakker, der er vedtaget i Folketinget.

Det anslår Nationalbanken i et notat.

Nationalbanken vurderer, at Danmark har et godt udgangspunkt til at skaffe pengene, hvoraf mindst halvdelen skal lånes.

Danmark har en lav statsgæld, sunde offentlige finanser og får samtidig topkarakteren "AAA" af de store internationale kreditvurderingsinstitutter.

Det gør det nemmere og billigere at låne penge på finansmarkederne.

- Behovet for finansiering kommer under den nuværende krise hurtigere og mere pludseligt end under tidligere kriser og nedgange i konjunkturerne.

- Resultatet er, at staten denne gang skal fremskaffe finansiering i et højt tempo, skriver Nationalbanken.

Den danske stat får ifølge Nationalbanken brug for en hel stribe værktøjer for at finde pengene.

For det første har staten 130 milliarder kroner stående på sin konto Nationalbanken, som man kan vælge at bruge.

Derudover forventes en del af pengene at blive hentet ved at udstede statsobligationer, som er lån med løbetid fra 2 år op til 30 år.

Når man udsteder en obligation, bliver den købt af for eksempel en pensionskasse, der til gengæld får en rente i den årrække, lånet løber.

På grund af coronakrisen forventer Nationalbanken i år at udstede statsobligationer for 125 milliarder kroner. Inden coronakrisen var planen 50 milliarder kroner.

Derudover er der en mulighed for at udstede skatkammerbeviser. Det er lån med kortere løbetid end statsobligationer på typisk tre til seks måneder.

Staten har desuden mulighed for at sælge statsobligationer og lignende gældsbeviser i udenlandsk valuta. Herunder euro og dollar.

Ifølge Nationalbanken vil det være bedst rent økonomisk primært at skaffe pengene i kroner, da det kan være dyrere i fremmed valuta.

Men den danske stat har gode kort på hånden til at låne penge på de internationale finansmarkeder på grund af "AAA"-vurderingen.