Danmark afværger ålefiskeforbud efter todøgnsmøde i EU

Det er et af resultaterne fra et næsten 48 timer langt møde, hvor EU's fiskekvoter for 2018 er blevet aftalt.

EU-landenes fiskeriministre er onsdag morgen blevet enige om et midlertidigt stop for fiskeri af ål under deres vandring. Samtidig skal indsatsen mod ulovligt ålefiskeri styrkes.

Op til mødet var der lagt op til et total forbud mod fiskeri af ål i Nordsøen og Østersøen. Det havde ramt det danske ålefiskeri hårdt.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi fik afværget det forslag, vi startede med til mødet. Det havde ramt fiskeriet hårdt, siger minister for fiskeri og ligestilling Karen Ellemann.

Gennem de lange forhandlinger har Danmark fået modereret forslaget til et midlertidigt stop for fiskeri af ål i en valgfri tremåneders periode mellem september og januar, hvor ålen vandrer.

Dermed vil de nye kvoter først få effekt for danske fiskere fra tidligst september 2018.

- Når man ser på udgangspunktet, der var et fuldstændigt forbud, så er dette her betydeligt bedre.

- Men det ændrer selvfølgeligt ikke på, at lukkeperioden kommer til at have en væsentlig konsekvens for ålefiskerne, siger Karen Ellemann.

Der har været fokus på ålen, fordi den er truet. Karen Ellemann fortæller, det også ligger Danmark på sinde at redde ålen.

- Vi er jo enige med intentionerne om at beskytte ålebestanden. Men jeg var meget, meget utilfreds med det grundlag og den linje, der var lagt op til mødet.

- Forslaget var ikke balanceret. Man havde valgt fuldstændigt at undtage små ål og Middelhavet fra forbuddet.

- Og så er der jo ikke tale om et balanceret forslag for at gøre noget for en bestand, der har det svært, siger Karen Ellemann.

Under forhandlingerne, der beskrives som hårde, fik Danmark god støtte fra blandt andet Sverige, fortæller ministeren.

- Vi har knoklet, og resultat er, at der ikke kommer dette her fuldstændige stop, siger Karen Ellemann.