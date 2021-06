Danish Crown har tirsdag præsenteret en ny strategi, der blandt andet indebærer et mål om, at der ikke skal produceres flere grise. (Arkivfoto)

Danish Crown vil fastholde tilførslen af grise frem mod 2026

Danish Crown vil ikke længere jagte vækst gennem slagtning af flere dyr.

I stedet skal den andelsejede slagterikoncern få mere ud af de råvarer, som ejerne allerede leverer. Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

Målet er en del af en ny strategi, som Danish Crown har præsenteret tirsdag. Strategien har fået navnet "Feeding the future".

Som led i strategien er der frem mod 2026 et mål om at fastholde tilførslerne af grise på det nuværende niveau. Samtidig skal der investeres i at fastholde og helst udbygge bæredygtigheden i koncernen.

- Den enorme fokus på bæredygtighed er Danish Crowns mulighed for at blive mere relevant for kunder og forbrugere end nogensinde før, siger Jais Valeur, administrerende direktør i Danish Crown.

- Vi er ejet af de danske landmænd, og det ejerskab giver os muligheden for at drive udviklingen gennem hele kæden fra mark til mærkevare.

- Målet er ikke at producere flere grise, men i stedet at skabe mere værdi ud af de råvarer, som vores ejere leverer, siger Jais Valeur.

I regnskabsåret 2019/20 slagtede Danish Crown 18 millioner grise og søer. Det viser regnskabet for den pågældende periode.

Ifølge Danish Crown har analyser vist, at der er behov for investeringer på 4-5 milliarder kroner blandt svineproducenterne i teknologi og nye stalde.

Danish Crowns plan er at investere 11-12 milliarder kroner i virksomheden, hvoraf cirka halvdelen er tiltænkt produktionsapparatet.

- Markedet flytter sig hele tiden. Måltidsløsninger og plantebaserede produkter fylder mere og mere. Derfor vil vi investere bredt i både innovation og produktion, så vi leverer på vores løfte om at tilbyde bæredygtige fødevarer.

- Lykkes vi med det, vil vi også kunne betale vores ejere en pris for deres råvarer, som gør det muligt for dem både at fortsætte investeringerne og at nedbringe klimaaftrykket på deres gårde.

- Kort sagt skal vi skabe en positiv, opadgående spiral, siger Jais Valeur.

Den nye strategi kommer, kort tid efter at Danish Crown er blevet anklaget af blandt andet miljøorganisationen Greenpeace for at vildlede forbrugere med såkaldt "greenwashing". Det betyder at foregive at gøre noget for miljøet.

Direktøren fra Danish Crown er ikke enig i den kritik og mener, at der bliver gjort meget for at øge bæredygtigheden i selskabet.

- Vi er optaget af den her forandring.

- Vi har sagt, at vi skal reducere klimabelastningen med 50 procent i 2030 og være klimaneutrale på dansk griseproduktion i 2050.

- Der kommer vi til at tage nogle skridt i den retning med den her strategi, siger Jais Valeur.

Danish Crowns nye strategi betyder, at koncernen fra 1. oktober vil lægge to af sine forretningsenheder sammen.

Det drejer sig om Danish Crown Pork, der står for at slagte ejernes grise og sælge det ferske kød, og Danish Crown Foods, som har ansvar for at forædle det ferske kød til alt fra bacon til pølser.

Sammenlægningen sker for at rykke tættere på kunder og forbrugere og for at arbejde tættere sammen på tværs af Danish Crown-koncernen.