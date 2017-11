Danish Crown retter op i Storbritannien med chefudrensning

I det seneste regnskabsår tabte forretningen et trecifret millionbeløb og stak en kæp i hjulet for Danish Crowns resultat, der kun gik frem grundet et frasalg.

Administrerende direktør Jais Valeur fortæller, at tiden med underskud nu er slut efter et hårdt og intenst arbejde.

- Vi har haft for lidt fokus på driften derovre. I England skal man helst levere rettidigt og korrekt 99,5 procent af tiden, når man leverer til kæder som Tesco og Wal-Mart.

- Falder man ned til 85 procent og ikke er skarp nok, så taber man store kontrakter. Det er det, vi har mærket i 2016 og 2017. Tidligere har vi tjent 300 millioner kroner i Storbritannien, i år tabte vi 230 millioner, siger Jais Valeur.

Direktøren fortæller, at han ikke mener, der generelt har været et problem med kulturen i den britiske forretning. Han vil hellere beskrive det som et "ledelsesproblem".

- Der har simpelthen været tale om dårlige ledelse. Man går måske og bliver lidt selvfed og synes, at det går meget godt.

- Men i denne her branche, der er der tale om store beløb og små overskud, så man skal ikke tage øjnene af bolden mange timer eller dage, før at tingene kan køre alvorligt af sporet.

- Det er det, der over et par år er sket i Storbritannien. Den gode nyhed er, at vi har greb i det igen. Vi har skiftet 24 ud af 60 ledere derovre det seneste år, siger Jais Valeur.

Danish Crown har under Tulip 18 fabrikker og over 7000 arbejdere i Storbritannien samt mange store kunder. De er dog tilbage i folden, fortæller direktøren.

- Nu skal man ikke tage noget for givet, men vi er valgt til årets leverandør i Coop derovre, er årets leverandør hos McDonalds og har fået kunder som Tesco tilbage.

- Så vi er et helt andet sted, end for 12 måneder siden i Storbritannien, siger Jais Valeur.

Miseren i Storbritannien har også haft konsekvenser for den topledelse i Danish Crown, der lod tingene gå galt.

- Vi har strammet op om de styrings- og kontrolsystemer, vi har og den måde, vi deler viden på.

- Og da jeg kom til for to år siden, var vi tre i koncerndirektionen, nu er vi kun to. Det er en konsekvens af dette her. Det skete i 2016, så det var ikke knyttet til dette her regnskab, siger topchefen.