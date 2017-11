Danish Crown opvejer britisk pres med frasalg

- Årets nettoresultat er påvirket af udfordringerne i det britiske selskab Tulip Ltd og stigende råvarepriser for koncernens forædlingsselskaber, men gevinsten fra salget af Plumrose sikrer et rekordresultat på to milliarder kroner, skriver selskabet i sit regnskab.

Danish Crown fortæller, at man har arbejdet for at løse problemerne for Tulip i Storbritannien, og at datterselskabet nu "har sorte tal" på bundlinjen. Altså ikke giver underskud.

Selskabet er ejet af omkring 7600 andelshavere, der for langt hovedpartens vedkommende er de samme landmænd, der leverer dyr til Danish Crowns slagterier.

Derfor får de også del af overskuddet.

- Bestyrelsen indstiller en samlet udbetaling på 1,45 milliarder kroner til ejerne.

- Der udbetales knap 1,2 milliarder kroner i restbetaling. Det svarer til 95 øre per kilo gris, mens so- og kreaturandelshaverne får henholdsvis 80 øre og 130 øre per kilo. Samtidig indsættes i alt 55 millioner kroner på ejernes personlige ansvarlige konti, skriver Danish Crown.