Danish Crown efter kritik: Vi mener stadig, kampagnen holder

Erhverv - 17. juni 2021 kl. 12:45 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Danish Crown er kommet under beskydning for den historisk store kampagne »klimakontrolleret gris«, fordi Greenpeace ikke mener, at fødevaregiganten har dokumentationen i orden. Kommunikationsdirektør i Danish Crown Astrid Gade Nielsen afslår, at producenter ikke bliver kontrolleret.

Hvorfor mener Danish Crown ikke, at Greenpeace har ret, når de klager over manglende dokumentation?

- Vi har bygget klimavejen, som er kampagnens bagvedliggende klimaprogram, sammen med landmændene. Det program bygger udelukkende på data, som bliver analyseret af en uvildig instans hvert tredje år. Det foregår sådan, at landmændene i 2019 satte sig et mål om at reducere med et hvis antal procenter med opfølgning året efter og endelig evaluering i 2022, hvor vi skal have nået en samlet reduktion på 30 pct. Når vi siger klimakontrolleret, er det derfor også det, der sker ude i virkeligheden.

Arbejder aktivt med reduktion Når der først bliver fulgt op på den indleverede data i 2022 - hvordan kan I så kalde noget for klimakontrolleret allerede nu, når I først ved det med sikkerhed næste år?

- Allerede nu kan vi faktisk se, at der er sket en reduktion i den data, vi har fået ind fra landmændene i løbet af de sidste to år. Når vi skriver, at størstedelen (90 pct., red.) af vores svinekød er klimakontrolleret, siger vi samtidig, at kødet kommer fra en gård, hvor man arbejder aktivt med at reducere klimaaftrykket.

Hvorfor er landmændene ikke kontraktligt forpligtede på at nå jeres fælles klimamål?

- Det er vigtigt at slå fast, at alle vores producenter har sagt ja til det her. Vi har vedtaget en strategi, som er godkendt af bestyrelsen og vores repræsentantskab bestående af omkring 100 landmænd. Det burde ikke nødvendigt med kontraktlige forpligtelser, når der er tale om et fælles projekt.

Vi skal kunne stå på mål Hvad er konsekvensen, hvis landmændene ikke følger spillereglerne?

- Så kommer de ikke til at levere klimakontrolleret kød. Hvis reduktionen ikke foregår hurtigt nok, eller hvis der ikke er nogen eller ligefrem en øgning i udledningen, skal producenten selvfølgelig ikke være en del af programmet. Vi skal kunne stå på mål, for det vi siger. Der skal være tale om en reduktion, når vi sætter »klimakontrolleret gris« på pakken.

Men de kommer fortsat til at levere kød til Danish Crown, hvis erklærede mål er en reduktion af klimaaftrykket?

- Ja, men igennem rådgivning og hjælp skal vi have dem tilbage på rette spor. Vi skal have halveret klimabelastningen på gårdene inden 2030, så vores producenter skal også levere på det.

Hvorfor behøver I at markedsføre jeres klimaprogram overfor forbrugerne - kunne I bare holde det som et internt program?

- Jeg tror ikke, at forbrugerne forventer, at vi har et quick fix på det her problem, men jeg tror, det er vigtigt at signalere, at vi har sat os nogle klimamål om løbende at reducere klimaaftrykket.

Vi holder fast De fleste kommunikationseksperter er enige om at synes kampagnen er uheldig, fordi den gør opmærksom på fejl og mangler, i stedet for, hvad I rent faktisk har gjort for klimaet - med kritikken og Greenpeace' klage til Forbrugerombudsmanden in mente, har I så tænkt jer at justere eller helt tilbagerulle kampagnen?

- Nej, vi holder fast i kampagnen, for vi mener, vi har et produkt som også lever op til, hvad vi kalder det. Vi er dog meget optaget af at finde den rigtige måde at kommunikere klima på fremadrettet. Sammen med andre fødevarevirksomheder har vi deltaget i en rapport udarbejdet af den grønne tænketank Concito om retvisende klimakommunikation af fødevarer, og vi har også sagt ja til at indgå i en alliance for klar klimatale i Grøn Erhvervsforum. Så det er selvfølgelig noget, vi er opmærksom på.

Er der alligevel noget, I har lyttet til i kritikken af jeres klimakampagne?

- Ja, vi fik kritik for udtrykket »mere klimavenligt end du tror«, som vi senere har lyttet til og ændret. Man kan sige, at vi har ændret i ordlyden, men vi mener dog fortsat, at grundsubstansen i både program og kampagne holder. Vi mener, vi har et robust klimaprogram, og at landmændene hver dag bidrager til den gode udvikling, der nødvendigvis skal ske ude på gårdene for at nå målene.