Danica sætter nye mål for bæredygtighed

30. januar 2021

Der skal spares på varmen og strømmen, varmen skal være fjernvarme i stedet for naturgas og elektriciteten skal komme fra solens stråler eller blæsevejr, og der sættes ambitiøse mål for at reducere CO2-udslip fra både bygninger og byggepladser. Det er nogle af de mange opgaver, der indgår i Danica Ejendommes nye bæredygtigshedsstrategi.

Strategien blev lanceret ved indgangen til 2021, og den gælder for de ejendomme som Danica Pension ejer gennem datterselskabet Danica Ejendomme. Porteføljen kan gøres op i en værdi på cirka 35 milliarder kroner, og dermed er Danica Ejendomme en af Danmarks største ejendomsinvestorer.

- Vi vil i fremtiden være langt mere ambitiøse inden for klima og bæredygtighed, og det vil vi, fordi det både er godt for samfundet, og fordi vi er overbeviste om, at det vil give bedre afkast til vores pensionskunder, da vi oplever en øget efterspørgsel fra lejerne efter bæredygtige ejendomme, siger Michael Nielsen, der er adm. direktør i Danica Ejendomme.

FAKTA Ejendomsporteføljens CO2-udslip skal reduceres i de kommende år med 30 pct. i 2023, 37 pct. i 2025 og 69 pct. i 2030. Alt sammen ift. 2019.

Byggepladser skal være emissionsfri og leve op til standarderne indenfor miljø, økonomi, social, teknik og proces, byggematerialer skal have en miljøvaredeklaration og genbrug af byggematerialer skal fremmes.

Flere kontorer skal have indeklima i klasse B eller bedre

Fremover skal nye aftaler om kantinedrift være baseret på minimum 50 procent økologiske råvarer.

Alle nye boligbyggerier skal som udgangspunkt have et fælleslokale eler etfælleshus

Der skal investeres i at styrke byliv og lokalområder.

Nybyggeri ska være med til at understøtte behovet for seniorboliger, friplejeboliger, studiebolier og boliger der er tilpasset nye familietyper og boformer uden at gå på kompromis med afkastet.

Det skal som minimum sikres, at håndværkernes løn svarer til danske overenskomstmæssige forhold. Lejerne stiller krav Lejerne stiller for eksempel krav om, at deres lejemål har certifikat på bæredygtighed og kan dokumentere en lav udledning af CO2, mens pensionskunderne kigger efter bæredygtige investeringsmuligheder.

Arbejdet med bæredygtighed er dog ikke en ny opgave for Danica Ejendomme, der blandt andet ejer tre af Nordsjællands shoppingcentre i Nordsjælland sammen med ATP Ejendomme i selskabet Danske Shoppingcentre, DSC. Det er Lyngby Storcenter, Slotsarkaderne i Hillerød og Helsingør Bycenter. I Danske Shoppingcentre har der været fokus på bæredygtighed siden 2015, og det betyder blandt andet, at Lyngby Storcenter får strøm fra solceller. I alle tre centre er der desuden fokus på energioptimering og besparelser samt energiledelse.

Alt styres digitalt - I gamle dage havde man en vicevært men i dag er det ikke længere nok at skrue på radiatorerne. I dag styres alt digitalt, så du kan sidde på kontoret og fjernstyre diverse ventiler, rumtemperatur eller skifte luften ud, så den gammeldags vicevært findes ikke mere. Nu uddannes vores driftsfolk til energiledelse, hvor de lærer at styre ejendommenes anlæg men også har opgaver, der handler om at tale med lejerne om fordelen ved at få skiftet til LED-lys eller affaldshåndtering, fortæller Michael Nielsen.

Sparer på energien Som kunde i et shoppingcenter lægger man sjældent mærke til al den teknik, der er en del af ejendommen, for eksempel at lysene i p-huset er udskiftet til LED-belysning, men som lejer får det stor betydning, at der er styr på ejendommens bæredygtighed.

- Lejerne lægger mærke til det, for de sparer på energien, så de kan se det på deres energiregninger, når besparelserne stille og roligt bliver gennemført, siger direktøren.

Energiledelsen af de tre shoppingcentre i Nordsjælland vil for eksempel give en samlet besparelse på 691.000 kroner om året, og siden 2015 og frem til i dag udført energioptimeringsprojekter, som sparer 3000 ton CO2 om året. En af de større opgaver er omlægningen fra naturgas til fjernvarme i Lyngby Storcenter.

- Den omlægning betyder meget, men ingen ejendomme er ens, så alle tiltag vægter pænt meget. Det samme gør køb af grøn strøm, fortæller Michael Nielsen.

Får strøm fra sol og vind Det er nemlig ikke kun Lyngby Storcenter, der får strøm fra solceller. Det gør ni ud af de 18 shoppingcentre, som Danica Ejendomme ejer via Danske Shoppingcentre. I 2020 og 2021 har Danica Ejendomme desuden indkøb VE-certifikater, det vil sige strøm fra danske vindmøller, så de resterende 85 procent af shoppingcentrenes elforbrug kommer fra 100 procent grøn strøm.

- Og når man laver de mange forskellige tiltag på så mange kvadratmeter, som vi har, så er det noget, der kan mærkes, siger Michael Nielsen.

Bæredygtighed er mere end klima Men der er ikke kun fokus på CO2-reduktion. Der er også sat mål for det sociale område og governance-området.

- For os er bæredygtighed ikke kun klimamålsætninger. Alle vores fremtidige byggerier skal være DGNB Guld-certificerede, og vi fokuserer også på, at styrke vores bygningers samspil med området ved at udarbejde stedsanalyser af de områder, hvor vores bygninger skal indgå, siger Michael Nielsen.

Danica Ejendomme vil også forstærke fokusset på biodiversitet de steder, hvor det giver mening, og den nye strategi indeholder også, at der fortsat skal indsættes sociale klausuler i alle entreprisekontrakter, og at der som minimum skal indarbejdes en klausul, som sikrer, at håndværkernes løn svarer til danske overenskomstmæssige forhold.