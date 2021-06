Dan-Bunkering øger overskuddet 30 procent i stormfuldt år

Virksomheden, der sælger brændstof og andre olieprodukter til skibe, kommer ud af det seneste regnskabsår med et overskud på 145 millioner kroner. Det er 28 procent højere end året før.

Den danske virksomhed Dan-Bunkering, der er tiltalt i en sag om brud på EU-sanktioner for at sælge brændstof til Syrien, har haft økonomisk fremgang det seneste år.

Det oplyser Dan-Bunkering i en pressemeddelelse.

Fremgangen skyldes blandt andet, at der solgt 7,2 procent mere brændstof end året før.

Administrerende direktør Claus Bulch Klausen betegner det seneste år som hidtil uset. Han glæder sig over, at der er fremgang trods corona.

- Til trods for at den globale efterspørgsel faldt, lykkedes det os alligevel at øge markedsandele - især i Asien, hvor vi oplevede en markant stigning i volumen i forhold til året før.

- Selv om shippingbranchen i nogle segmenter og regioner stadig kæmper, er vi overbeviste om, at når covid-19 løsner sit greb, vil vi se en forbedring i markedet, og efterspørgslen vil stige, siger han i pressemeddelelse.

Dan-Bunkering har hovedkontor i Middelfart, men afdelinger rundt i verden.

Det gælder Shanghai, Kaliningrad, Singapore, Monaco, Houston, Beijing, Dubai, Stamford og Sydney.

I november sidste år tiltalte bagmandspolitiet (Søik) Dan-Bunkering i sagen om Syrien.

Tiltalen går på, at virksomheden over 33 omgange solgte 172.000 ton jetbrændstof til russiske selskaber, hvorefter brændstoffet blev leveret til Syrien. Handlerne skulle have haft en værdi af 647 millioner kroner.

Det vurderes at være i strid med EU's sanktioner. EU indførte i 2014 sanktioner mod Syrien med et "forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af jetbrændstof og brændstofadditiver til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien".

Foruden Dan-Bunkering er holdingselskabet Bunker Holding og direktør Keld R. Demant tiltalt. Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf til direktøren.

Dan-Bunkering, Bunker Holding og Keld R. Demant har gentagne gange afvist at have handlet i strid med sanktionerne.

Retssagen starter 26. oktober ved Retten i Odense, hvor der er afsat 18 dage frem til 14. december.