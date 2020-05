Damhuskroen har fået ny ejer - solgt for tocifret millionbeløb

Efter at have været til salg i to år er der nu fundet en køber til Damhuskroen på Roskildevej i Rødovre.

Ifølge pressemeddelelsen er kroen blevet solgt for et tocifret millionbeløb. Hvor meget Proximus præcist har måttet lægge på bordet, fremgår ikke.

Tidligere har mediet Rødovre Lokal Nyt skrevet, at en køber ville blive nødt til at smide 25 millioner kroner på bordet for kroen.

Damhuskroen har hidtil været ejet af erhvervsmanden Niels Lorentzen og det tidligere ægtepar - bakkesangerinden Dot Wessman og Tommy Wessman.

Erhvervsmægleren EDC Erhverv Poul Erik Bech har stået for at finde en køber til Damhuskroen.

- Investeringsvirksomheden Proximus har købt den historiske ejendom på Roskildevej 244 i Rødovre, og det er jeg meget glad for, da de kender området rigtig godt og i forvejen er i gang med at udvikle de bagvedliggende arealer med spændende lejlighedsbyggerier, siger Kenneth Jakobsen, erhvervskonsulent i EDC Erhverv Poul Erik Bech, i pressemeddelelsen.

Hos Proximus fortæller direktør Jes J. Petersen, at der endnu ikke er klarhed om kroens fremtid.

- Vi er endnu ikke afklaret om, hvad der skal ske med ejendommen, når vi på et tidspunkt er på den anden side af coronakrisen.

- Men vi forestiller os, at der vil være noget lignende det tidligere, så vi kan skrive en god fortsættelse på Damhuskroens historie, siger Jes J. Petersen i pressemeddelelsen.

Damhuskroen har eksisteret siden begyndelsen af 1600-tallet, hvor Christian 4 gav lov til at opføre et mindre vagthus ved dæmningen over Damhussøen.

Først i 1757 fik stedet kongeligt privilegium til at drive kro.