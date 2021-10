Dagrofa vil genoplive uddøende dagligvarebutikker på landet

Ti år senere - i 2019 - var det skrumpet til 341 butikker i de mindre byer.

Nu vil dagligvarekoncernen Dagrofa, der står bag kæderne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb, vende udviklingen.

På en landdistriktskonference mandag i Middelfart præsenterer koncernen et såkaldt samfundsløfte.

Her lover koncernen at etablere købmandsbutikker i byer med mindst 600 indbyggere, hvor man ikke i forvejen har en dagligvarebutik.

- Der er basis for væsentligt flere dagligvarebutikker ude i de små byer. Vi har set under coronaen, at folk har fået øjnene op for, hvad det vil sige at have forsyningen af dagligvarer tæt på.

- Derfor kommer vi med et løfte om, at vi vil åbne dagligvarebutikker i byer med mindst 600 indbyggere, hvis det understøttes af et lokalt engagement, siger koncernchef Tomas Pietrangeli.

Skal løftet realiseres og dagligvarebutikkerne etableres, kræver det at borgerne påtager sig en del af regningen.

- Vores model er relativ simpel. Eksempelvis at borgerne går med ind og finansierer den ejendom, hvor købmandsbutikken skal være, eksempelvis gennem anparter.

- Det er en model, vi har haft stor succes med, og som op mod 100 butikker allerede nu drives efter.

- Vi har ikke sat måltal på, hvor mange butikker vi kommer til at etablere. Det er ikke så afgørende, om det er 75 eller 250 butikker. Det afgørende er, at der er lokal opbakning, siger koncernchefen.

Hos Landdistrikternes Fællesråd deler formand Steffen Damsgaard ambitionen om at genoplive dagligvarebutikkerne på landet.

Han finder det rimeligt, at lokalsamfundene også bidrager økonomisk, mens Dagrofa hænger på størsteparten af regningen og risikoen ved at etablere en butik.

- Det er en form for samfundskontrakt, man indgår: Hvis lokalsamfundet yder en opbakning, så vil man stille med det nødvendige for at etablere en købmandsbutik.

- Det er et stærkt signal, som jeg er meget glad for på landsbyernes vegne, siger Steffen Damsgaard.

Ifølge landdistriktsformanden har det stor betydning for et lokalsamfund, at der er en købmandsbutik.

- Det handler ikke bare om let adgang til dagligvarer, men også om, at butikken er et samlingssted og et sted, hvor man kan få udleveret pakker og medicin. Og hvor områdets unge måske får deres første arbejde, siger han.