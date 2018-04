Dagny Nome, som er indehaver af Nome Consult, og som netop er blevet leder af Norske Factlines? datterselskab i Danmark, hjælper virksomheder med at sikre grøn omstilling og bæredygtighed i hele leverandørkæden.

Dagny gør det nemmere for virksomheder at tage samfundsansvar

Erhverv - 16. april 2018 kl. 07:30 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagny Nome er selvstændig med firmaet Nome Consult i ErhvervsCentret i Greve og er netop blevet leder af Factlines' datterselskab i Danmark. Hidtil har hun haft partnerskab med Factlines i små to år. Firmaet arbejder med at gøre det lettere for både små og store virksomheder at tage samfundsansvar, når de køber ind.

Fokus på samfundsansvar er støt stigende her i landet. Både virksomheder og forbrugere stiller flere spørgsmål til, hvordan produkter er fremstillet og vil gerne forsikres om, at der er bæredygtighed i hele leverandørkæden. Det gælder helt fra bomuldsmarken til butikken.

- Vi har i denne uge etableret et datterselskab af norske Factlines her i Danmark, som jeg skal lede. Det gør vi, da vi klart fornemmer en stigende interesse for Factlines' model med en digital løsning til at få styr på leverandørkæden, fortæller norske Dagny Nome.

Dagny har arbejdet som controller i oliebranchen og har i flere år rådgivet om virksomhedsomdømme. Hun er uddannet cand.merc. i internationale studier, og det var interessen for at få endnu mere bredde på uddannelsen, der førte hende til Danmark i 1999.

Factlines er en webbaseret undersøgelse i leverandørkæden, hvor man spørger ind til samfundsansvar. Der er fire overordnede områder: Korruption, miljø, arbejdsmiljø og menneskerettigheder, siger Dagny Nome.

- Bæredygtighed handler ikke bare om farlig kemi eller miljøulemper ved selve produktet. Det handler i lige så høj grad om, under hvilke forhold produktionen foregår. Er der børnearbejde, eller får ansatte tilbageholdt identifikationspapirer og arbejder dermed i virkeligheden under slavelignende forhold? Er der massive udslip, som ødelægger miljøet? Der er mange ting at holde styr på, og for en enkelt virksomhed kan det virke uoverskueligt at få ansvarlighed med ind i opfølgningen på deres leverandører, forklarer Dagny videre.

Factlines har udviklet en digital løsning, som hjælper med at gennemføre hele processen fra krav til opfølgning. I stedet for at bruge tid på at indhente informationer kan virksomhederne koncentrere sig om at sætte ind, der hvor risikoen for brud er størst.

