Se billedserie ? Bæredygtig ledelse kræver, at man tænker holistisk, da den grønne omstilling efterhånden gennemsyrer alle dele af en forretning, siger Karsten Uldal, COO ved DTU Learn for Life.

DTU og Lederne på vej med ny masteruddannelse i bæredygtig ledelse

Der er ingen virksomhedsledere i dag, som kan undgå at forholde sig til bæredygtighed. Den grønne agenda er allestedsnærværende i erhvervslivet, og derfor har DTU Learn for Life og Lederne besluttet sig for at gå sammen om at tilbyde en master i bæredygtig ledelse. Uddannelsen, der ventes at starte i efteråret 2022, henvender sig til ledere, der ønsker at drive den bæredygtige agenda succesfuldt i virksomhederne og samfundet.

Ifølge stifter af uddannelsen Karsten Uldal, COO ved DTU Learn for Life, er den nye master et produkt af flere års analysearbejde af arbejdsmarkedet, der viser et stort behov for bæredygtige tilgange til ledelse.

- Lederne mangler viden og værktøjer til at lede med et bæredygtigt mindset. De fleste ledere i dag har været involveret i implementeringen af industri 4.0, brugen af data og Internet of Things, som har ført til en kæmpe omvæltning af vores produktions- og videnssamfund.

Nu er det tid til den næste bølge, og det er bæredygtighed. Bæredygtig ledelse kræver, at man tænker holistisk, da den grønne omstilling efterhånden gennemsyrer alle dele af en forretning. Fra produktion og udvikling til de tekniske afdelinger, og nu skal den bæredygtige omstilling altså også foregå på ledelsesgangen, siger Karsten Uldal.

Den nye masteruddannelse er funderet i forskning fra DTU og andre elite-universiteter, som kommer til at indgå i samarbejdet, men med hovedfokus på at være praktisk anvendelig allerede fra dag et.

Det bedste fra to verdener Direktør hos Lederne Camilla Engelshardt mener, at det bedste fra to verdener forenes i et stærkt og logisk samarbejde med DTU.

- Vi har talt om god ledelse i mange år. Men at operere i en virksomhed og et samfund, der bevæger sig ned ad en bæredygtig vej, stiller nye krav til dig som leder. For hvordan omstiller man sin virksomhed, så medarbejderne forstår retningen og følger med? Det er udfordringer som disse, den nye masteruddannelse skal kaste lys over og samtidig klæde lederne på med nogle praksisnære værktøjer, siger Camilla Engelshardt og fortsætter:

- Partnerskabet med DTU er logisk, fordi vi sammen kan vi tilbyde det bedste fra to verdener og kombinationen mellem ledelse og STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics). Hvis der er noget, som rimer på bæredygtighed, er det nye innovationer og teknologier, der samtidig hjælper os på vej mod en sundere, mere bæredygtig verden.

Internationale profiler skal tegne uddannelsen

Selvom dørene først åbnes for kursister i efteråret 2022, har man allerede nu hentet to markante programdirektører ind, der med deres solide erfaring fra undervisningsmiljøer og forretninger fra hele verden skal forme og tilrettelægge et ambitiøst undervisningsprogram.

Programdirektørerne er Academic Director Dr. Salla Laasonen fra Finland og Director of Practice Jackie Stenson fra USA, som begge har arbejdet med bæredygtighed i en række lande såsom Indien, USA, Holland og Sydafrika. Muligheden for at få et globalt perspektiv på bæredygtighed har været et afgørende element for DTU.

- Det har været et længere forløb med at finde de helt rigtige til opgaven. Det har vi gjort nu, og vi er meget tilfredse med at have ansat to stærke profiler. Salla Laasonen og Jackie Stenson kommer med unikke erfaringer fra udlandet, som vil give nye tilgange og værktøjer til ledernes arbejde med bæredygtighed. Den miljøbevidste dagsorden er blevet en topprioritet hos ledere i dag, og i kombination med teknologi er jeg sikker på, at uddannelsen kan medvirke til at klæde lederne på til at løse fremtidens udfordringer på det her felt," siger Karsten Uldal, COO i DTU Learn for Life.

Tilmeldingen til DTU og Ledernes master i bæredygtig ledelse åbner op til november 2021. Undervisningen går i gang til august 2022 og strækker sig over to år.