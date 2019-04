DSV-opkøb kaster tåger over fremtidsudsigterne

Direktør Jens Bjørn Andersen glæder sig over, at starten på 2019 har budt på fremgang på omsætningen i afdelingerne for fragt til luft og havs samt på vejene.

- Vi har leveret et stærkt resultat for første kvartal af 2019 med fremgang i omsætningen i alle divisioner og en underliggende vækst i resultat af primær drift på 15 procent, siger han.

For afdelingen for luft- og havfragt er der tale om fremgang i stort set hele verden. Også landjorden har logistikfirmaet flyttet gods for marginalt mere end ventet. Det er særligt på den vestlige halvkugle, at DSV har klaret sig godt.

I alt er der føjet over 400 millioner kroner til omsætningen i hele koncernen, så den nu er lige under 20 milliarder kroner for kvartalet. Det har givet et resultat på lidt under en milliard kroner på bundlinjen.

- Som tidligere meddelt, har vi indgået en aftale om en sammenlægning af DSV og Panalpina, og vi forventer at kunne lukke denne transaktion inden udgangen af tredje kvartal i år.

I regnskabet noterer DSV, at det første kvartal bestemt har levet op til de nu skrottede forventninger. Der var ventet et driftsoverskud på 5,9 til 6,3 milliarder kroner.

DSV kommer først med nye forventninger, når opkøbet af Panalpina er gennemført. Det regner DSV med, sker inden sommeren.

Opkøbet af Panalpina faldt på plads 1. april. Det kommer til at koste DSV 30,5 milliarder kroner inklusive gæld. En del af prisen betales i form af aktier i DSV, så ejerkredsen bliver i den forbindelse udvidet.

Panalpina har også fremlagt sit regnskab for første kvartal i år. Her omsatte det for lidt under ti milliarder kroner, hvilket gav et overskud på 125 millioner kroner.