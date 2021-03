Se billedserie Der er også tænkt på miljøet under byggeriet af det store lagerkompleks. En del af taget er eksempelvis forsynet med NOXOUT, en tagdækning, der neutraliserer skadelige NOx- partikler fra trafikken i området. Illustration: DSV

DSV i kæmpe udvidelse

Erhverv - 15. marts 2021 kl. 07:08 Af Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Der kommer til at gå omkring to år mellem transportgiganten DSV's indvielser af to kæmpestore lagerbygninger i Hedehusene. I december 2019 fik DSV nøglerne til et 48.000 kvadratmeter stort lagerkompleks, og i december 2021 forventer man, at et nyt, dobbelt så stort lagerkompleks på 100.000 kvadratmeter står færdigt.

Komplekset består af to bygninger, der ligger ryg mod ryg, og hver især er 12,5 meter høje og 500 meter lange. I alt bliver der 100 porte, hvor lastbiler kan bakke til.

Ifølge Per Hansen, kommerciel direktør i DSV Solutions i Danmark er det i høj grad den stadigt voksende e-handel samt situationen omkring Covid-19, der har sat skub i den store udvidelse af lagerkapaciteten hos DSV i Hedehusene.

- Vi havde ikke troet, at vi skulle bygge igen så hurtigt.

Men udviklingen er gået fantastisk hurtigt. Bygningen, vi tog i brug for et års tid siden, var allerede fyldt i sommeren 2020, og derfor satte vi gang i dette projekt, fortæller Per Hansen.

Medicinalvarer Cirka en tredjedel af bygningen bliver et aflukke for sig selv med medicinalvarer. DSV har i forvejen et lager til farmaceutiske varer i Roskilde. Dette lager er der ikke længere mulighed for at udvide, så derfor er en stor del af det nye byggeri reserveret til håndtering af medicinalvarer fra og til både danske og udenlandske medicinalvirksomheder.

Men det er ikke kun efterspørgslen på medicin, der boomer. Handelen på nettet har for alle produkter fået et fantastisk løft under coronakrisen - ikke mindst fordi de fysiske butikker har været lukket i lange perioder.

Kommerciel direktør Per Hansen forklarer, at coronakrisen også boostede behovet for lagerplads.

- Da de fysiske butikker blev lukket for at begrænse smittefaren, var masser af varer jo på vej til Danmark med skib. De varer kunne vi jo ikke standse, og da de nåede frem, måtte der skaffes ekstraordinært meget lagerplads. Handelen på nettet betyder også, at behovet for lagerplads stiger, og selv om coronaen forhåbentligt snart forsvinder, er der ikke noget, der tyder på, at e-handelen forsvinder samme vej. Så sammenlagt vil der være et stigende behov for lagerplads, anfører Per Hansen.

Opkøb af Prime Cargo DSV har fået ekstra travlt, fordi virksomheden har købt Prime Cargo, som primært beskæftiger sig med e-handel. Prime Cargo er en tidligere konkurrent, som altså nu er en del af DSV, hvilket også øger behovet for lagerplads.

Det samme gør væksten inden for e-commerce, som er en forretningsgren, hvor DSV - udover at have produkterne på lager - også tager sig af at pakke varerne pænt ind, hvis det er det, som kunderne ønsker sig.

Robotter og droner DSV's nye lagerkompleks bliver spækket med teknologi i form af eksempelvis robotter, selvkørende gulvvaskemaskiner og sågar droner, der vil flyve rundt i lagerhallerne i nattetimerne for at tælle lageret op.

Teknologien kan dog ikke klare det hele. Der skal stadig mennesker af kød og blod ind over en del opgaver, så der kommer omkring 200 nye job ud af det store projekt.

Med 150.000 kvadratmeter lager og 100 porte til lastbiler, der skal læsses eller losses, er der lagt op til, at trafikken på området kan blive ganske intens. Derfor har man også måttet etablere et nyt vejnet.

- Og derudover har vi implementeret et system, der betyder, at den enkelte chauffør bliver tildelt et tidspunkt, hvor han må køre igennem porten for at komme ind til lageret. Det er et bookingsystem, som skal fordele trafikken, så vi undgår trafikkaos, forklarer kommerciel direktør Per Hansen.

Grønt byggeri Der er også tænkt på miljøet under byggeriet af det store lagerkompleks. Opgravet materiale bliver således sorteret og genanvendt på byggepladsen, ligesom beton fra tidligere byggerier knuses og genanvendes. En del af taget er forsynet med NOXOUT, en tagdækning der neutraliserer skadelige kvælstofilter (NOx-partikler) fra trafikken i området. Andre dele af taget vil blive forsynet med solceller, som skal være med til at dække behovet for el til driften.

