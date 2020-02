DSB vil frasælge værksteder med 500 medarbejdere

DSB arbejder på at frasælge de værksteder, der leverer reservedele til togene.

Ifølge meddelelsen er der opbakning til beslutningen.

- Principielt set havde jeg gerne set en løsning som den, der er valgt for de nye ellokomotiver, hvor leverandøren får det formelle ansvar for vedligeholdet, og hvor håndværkerne er ansatte af DSB, siger formand for FO Jernbanedrift, der organiserer håndværkerne i DSB, Jens Christian Kjeldsen, i meddelelsen.

- Men når det nu ikke har kunne lade sig gøre, synes jeg, at dette er den bedste mulighed for at bevare medlemmernes job, siger han.

De gamle tog skal gradvist erstattes af nye eldrevne tog. De nye tog, som DSB kalder Fremtidens Tog, skal vedligeholdes af leverandøren og ikke DSB.

Derfor mener DSB, at de ikke længere har samme behov for selv at drive værkstederne.

Det har betydning for medarbejderne. da DSB har færre muligheder for at omplacere medarbejdere fra reservedelsværkstederne, lyder det i pressemeddelelsen.

Overgangen kan samtidig betyde usikkerhed for medarbejderne på værkstederne.

- Vi får sværere ved at fastholde medarbejderne i de kommende år, hvor overgangen til Fremtidens Tog forberedes og fremtidsmulighederne for de berørte medarbejdere fremstår uklare, siger administrerende direktør i DSB Flemming Jensen

- Vi har fuld beskæftigelse i Danmark og kan allerede nu mærke, at der er stor efterspørgsel på de medarbejdere, som DSB beskæftiger. Derfor mener vi, at tidspunktet for et eventuelt frasalg er det rigtige, siger han.

Ifølge DSB er formålet med frasalget, at sikre bedst mulig forsyningssikkerhed af kritiske reservedele.