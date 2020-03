DSB bruger hjælpepakke og sender 1750 ansatte hjem med løn

DSB sender cirka 1750 medarbejdere hjem med løn via regeringens hjælpepakke.

Det oplyser DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, til Ekstra Bladet.

- Vi har set et massivt fald i antallet af kunder, så vi nu har noget, der ligner 15 procent af vores normale antal kunder. Og det betyder, at der er ikke behov for den kapacitet, vi normalt har.

- Efter aftale med regeringen har vi derfor lavet en justeret køreplan, der i runde tal betyder, at vi kommer til at køre 50 procent af en normal køreplan, siger Flemming Jensen til Ekstra Bladet.

Omkring 400 af de berørte medarbejdere er ansat i DSB's kiosker, mens resten er fundet i produktionen og administrationen.

Onsdag åbnede Erhvervsstyrelsen for ansøgninger fra virksomheder, som vil bruge regeringens hjælpepakke om lønkompensation. På de første 24 timer havde 4690 virksomheder ansøgt.

Lønkompensation gælder for virksomheder, som er hårdt ramt af situationen omkring coronavirus, og som står over for at skulle fyre 30 procent af staben eller flere end 50 ansatte.

Ordningen betyder, at virksomheder kan sende ansatte hjem, og at staten går ind og dækker en del af lønnen.

Sidste år havde DSB en omsætning på 5,4 milliarder kroner, hvilket svarer til en daglig omsætning på 14,8 millioner kroner, skriver Ekstra Bladet.

Siden mandag har DSB kørt med en reduceret køreplan, som gradvist er blevet rullet ud. Blandt andet kører næsten alle S-togslinjer kun med tog hvert 20. minut.

De færre tog skyldes, at der er færre passagerer på grund af risikoen for smitte med coronavirus, og at DSB vil stå mere robust overfor sygemeldinger blandt personalet.