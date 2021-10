DIs valgbus besøger virksomheder

Ti virksomheder i fem kommuner i Nordsjælland får besøg af DIs valgbus i begyndelsen af november. Formålet er at få en debat om alt det, politikerne kan gøre for at hjælpe det lokale erhvervsliv med at skabe arbejdspladser, vækst og velfærd.

I bussen sidder lokale, politiske kandidater fra alle partier, der er inviteret ud for at besøger to virksomheder for at få et nærmere indblik i, hvordan arbejdet foregår på to udvalgte virksomheder og drøfte de udfordringer, virksomhederne har.