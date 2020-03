DI får lovning på egen vognbane for lastbiler ved grænsen

For at sikre, at der fortsat og nemt kan komme varer ind og ud af landet, når Danmarks grænser lukker klokken 12, vil kørebaner blive reserveret specifikt til varetransporten.

Det sker, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) fredag aften meddelte, at grænserne lukker frem til 13. april.

- Vi har fået bekræftet, at lastbilerne får kørebaner, og at vi får en fast track-ordning (egne vognbaner, red.), der betyder, at vi kan passere så hurtigt som muligt både ind og ud af Danmark, siger Michael Svane, branchedirektør for transport og infrastruktur i DI.

Han siger, at danske virksomheder eksporterer langt størstedelen af produktionen. Og de vil i forvejen blive udfordret, mens flytrafikken lukker ned, lyder det.

- Grænserne skal så vidt muligt være lukket for coronasmitte, men åbne for varer. Det er afgørende for at sikre forsyninger til Danmark og produktionen i virksomhederne.

- Og det er afgørende for, at vi kan opretholde et økonomisk fundament for vores virksomheder, så vi eksempelvis begrænser antallet af fyringer, siger Michael Svane.

Ifølge branchedirektøren vil ordningen ikke være klar, når grænselukningen træder i kraft ved middagstid. Det har Rigspolitiet oplyst til DI.

Han forventer dog, at det vil komme på plads i løbet af lørdagen.

Det vil være enkelte grænseovergange, som er åbne for gennemkørsel. Bliver presset for stort, er myndighederne indstillede på at åbne andre overgange, siger Michael Svane.

Under alle omstændigheder vil varetransporten være udfordret det næste stykke tid, understreger han.

- Jeg tror ikke, vi har noget, der kan minde om en hverdag, selv om vi har fået lastbiltransporterne friholdt.

- Men vi har i hvert fald fundamentet og en garanti for, at vi kan opretholde lastbiltransporten i det nødvendige omfang, og det er vi rigtig glade for, siger han.