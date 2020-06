DI: Virksomheder bør følge anbefalinger omkring coronatest

Det mener landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, Dansk Industri, efter at der søndag var en stor demonstration i København med flere tusinde deltagere.

Arbejdsgivere bør først opfordre deres ansatte til at få taget en coronatest, hvis myndighederne anbefaler det.

Siden har Socialdemokratiet opfordret deltagerne ved demonstrationen til at få taget en coronatest. Men det er ikke nok til, at arbejdsgiverne bør begynde at opfordre sine medarbejdere til en test, mener Dansk Industri.

- Kun hvis det bliver en officiel anbefaling fra myndighederne, siger Sanne Stadil, der er vicedirektør i Dansk Industri.

- Vi henviser virksomhederne til at følge de anbefalinger, der lægges ud på de officielle kanaler som eksempelvis Udenrigsministeriets hjemmeside eller hjemmesiden coronasmitte.dk, hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger fremgår.

Det er politisk ordfører Jesper Petersen (S), som har opfordret til at få taget en coronatest, hvis man har deltaget i søndagens demonstration.

En opfordring fra en ordfører er dog ikke nok til, at arbejdsgiverne bør begynde at bede de ansatte om at få lavet en test, mener Dansk Industri.

- Nej, for ellers bliver det for uoverskueligt. Vi henholder os altid til det, der er de officielle anbefalinger, siger Sanne Stadil.

Mandag eftermiddag har Dansk Industri endnu ikke modtaget nogen henvendelser fra sine medlemmer, om hvorvidt man bør bede medarbejdere om at få lavet en test.

- Men det kan selvfølgelig også skyldes, at der ikke er nogen af vores virksomheder, der er bekendt med, at nogle af deres medarbejdere har deltaget i demonstrationen, siger Sanne Stadil.

Til søndagens demonstration i København var mere end 15.000 personer samlet for at tage afstand fra racisme.

Det skete, i kølvandet på at den sorte mand George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse for to uger siden i Minneapolis i USA.

Alle voksne danskere kan bestille en test for coronavirus på coronaprover.dk.