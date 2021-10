DI: Skatteaftale gør Danmark mere konkurrencedygtig

- Danske virksomheder ønsker at konkurrere på forretningen og ikke på landenes skatter, siger Sune Hein Bertelsen, der er fagleder for international skat i Dansk Industri.

Aftalen er især vigtig for, hvilke internationale virksomheder, der ønsker at være i Danmark - og for, hvilke danske virksomheder, der ønsker at operere i udlandet, mener DI.

- Der er det rigtigt vigtigt, at man har stærkere fælles rammer for, hvordan virksomhederne skal operere, siger Sune Hein Bertelsen.

Et af hovedpunkterne i aftalen er, at multinationale selskaber betaler mindst 15 procent skat. Det skal hindre store selskaber i at søge i skattely.

Ifølge OECD skal aftalen træde i kraft fra 2023, men ifølge Sune Hein Bertelsen vil man kunne se omgående ændringer, da omfattede selskaber skal begynde at tilpasse sig med det samme.

Aftalen blev indgået inden for rammerne af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og godkendt af G20-landenes ledere i juli.

Torsdag valgte Irland og Estland at tilslutte sig aftalen, og fredag har Ungarn, som det sidste land i EU, tilsluttet sig aftalen.