DI: Råvare- og strømproblemer svækker Kinas vækst

Kinas økonomiske vækst tog et markant dyk i tredje kvartal, og det er der flere grunde til ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom for Dansk Industri (DI).

Desuden er myndigheder i Kina begyndt at skære lidt ned eller lukke for energiforsyningen indimellem.

Det sker for at begrænse udledninger af drivhusgasser, men skyldes ifølge Allan Sørensen også mangel på kul og olie til at lave strøm og fyre op for.

- Flere steder i Kina har man valgt at rationere energiforsyningen, og det påvirker de fabrikker, som bruger meget energi til at producere og rammer selvfølgelig også den økonomiske vækst, siger han.

Økonomien voksede i det seneste kvartal med 4,9 procent mod samme kvartal året før og beskedne 0,2 procent sammenlignet med andet kvartal.

- Det er anden gang i 2021, at kineserne har en kvartalsvækst på under én procent. Det er aldrig sket, før at Kina har haft to kvartaler inden for samme kalenderår med så lav vækst, siger Allan Sørensen.

Og den tendens kan blive forstærket de kommende måneder.

- Væksten kan også blive svag i slutningen af 2021, siger han og fremhæver den store milliardgæld, som ejendomsgiganten Evergrande bakser med, samt det forhold, at de seneste målinger af forbruger- og erhvervstilliden har ligget på et "skuffende lavt niveau".

Allan Sørensen er dog fortrøstningsfuld med hensyn til danske virksomheders eksport til Kina, som i 2020 løb op i 62,2 milliarder kroner.

I de første otte måneder af 2021 er eksporten vokset med yderligere 18 procent ifølge DI.

- Kina har i en lang årrække købt mere og mere ind i Danmark. Det vil de sådan set fortsætte med. For selv om væksten er gået lidt ned i Kina, så er det stadig en væsentlig højere vækst end på vores traditionelle eksportmarkeder i Europa og USA. Kina vil stadig købe flere danske varer, siger Allan Sørensen.