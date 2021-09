DI: Manglen på medarbejdere er fordoblet på tre måneder

Manglen på arbejdskraft er et alvorligt - og voksende - problem i Danmark. Så alvorligt, at danske virksomheder i september har manglet 32.000 medarbejdere.

Alene i de seneste tre måneder er der sket en fordobling i antallet af medarbejdere, som den private sektor mangler.

Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri, kalder udviklingen "bekymrende".

- Det er på alle måder meget bekymrende tal. 32.000 mennesker mangler på arbejdsmarkedet lige nu, i forhold til det der er behov for i den private sektor.

- At tallet så er steget fra 18.000 for tre måneder siden er en ekstrem udvikling. Det viser bare, at vi har et meget akut og reelt problem i forhold til mangel på arbejdskraft i Danmark, siger han.

Medarbejdermanglen kan ifølge DI ses i alle typer af virksomheder og over hele landet.

Udfordringen er størst i bygge- og anlægsbranchen, mens den er mindst i servicebranchen.

Manglen på medarbejdere skyldes ikke, at virksomhederne ikke gider ansætte. Der er bare ikke nok kvalificerede personer, skriver Dansk Industri.

Lars Sandahl Sørensen vurderer, at manglen på arbejdskraft koster samfundet 32 milliarder kroner hvert år. Det er den værdi, som virksomhederne og deres medarbejdere i fællesskab kunne have skabt, hvis altså der var nok arbejdskraft.

Han ser udenlandsk arbejdskraft som en mulig løsning. Samt at forsøge at få unge tidligere ud på arbejdsmarkedet - eller at få ældre medarbejdere til at blive på arbejdsmarkedet længere.

Men der er brug for politisk handling, hvis det skal lykkes, lyder det fra den administrerende direktør.

- Det er jo en negativ spiral. Man kan sige, at vi taber værdi hver eneste dag.

- Det er også åbenbart, at kunderne går derhen, hvor produkterne og varerne er. Så hvis vi ikke kan levere varerne, forsvinder kunderne stille og roligt, siger Lars Sandahl Sørensen.