DI: Man skal kunne rose sin arbejdsgiver på Facebook

Forbrugerombudsmanden har sat foden ned over for, at selskabet Tradono, der er ejet af Trendsales, fik sine medarbejdere til at agere reklamesøjle for selskabet på Facebook gennem statusopdateringer.

- I den specifikke sag med Tradono er vi helt enige i, at man skal gøre opmærksom på, at det er reklame. For der er jo tale om en klar aftale mellem de ansatte og selskabet.

- Her gælder de samme regler for trykte medier som digitale medier. Det kan man ikke være uenig i, siger branchedirektør i DI Handel Annette Falberg.

Problemerne opstår i, hvor bredt afgørelsen bliver tolket, hvis man spørger interesseforeningen.

- Vi skal huske på, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Så vi skal jo ikke stoppe, at en medarbejder i begejstring fortæller om sin virksomhed eller en oplevelse, man har haft på sin arbejdsplads.

- Så vi skal stadig have lov til at fortælle om, hvad vi laver i vores hverdag, siger Annette Falberg.

Hun mener heller ikke, at der er noget i vejen for, at man anbefaler produkter på sociale medier. Men man skal være mere opmærksom på, at man deklarerer, om man selv arbejder for det selskab, man hylder.

- Hvis jeg er ansat i Gosh og lige har testet en ny mascara, så skal jeg kunne fortælle veninderne om det, men så skal jeg selvfølgelig lige sige, hvor jeg arbejder, siger Annette Falberg.

At deklarere om man arbejder for det selskab eller produkt, man roser, skal man gøre, lige meget om man får penge for det eller ej. Og faktisk også, hvis man gør det helt frivilligt.

En stor strømning lige nu inden for marketing er såkaldt "Employee Advocacy", hvor selskaber får de ansatte til at synge dets pris på sociale medier.

Det behøver onsdagens afgørelse fra Forbrugerombudsmanden dog ikke at ændre ved.

- Man skal bare huske lige at gøre opmærksom på, hvor man arbejder henne. Så har man i vores optik ryggen fri, siger Annette Falberg.