DI: Historisk hjælpepakke sikrer titusindvis af arbejdspladser

- Det er danmarkshistoriens største økonomiske sikkerhedsnet, som Folketinget nu spænder ud under de mange nødstedte virksomheder.

- Man har aldrig tidligere set, at et samlet Folketinget går ud med så stor en samlet pakke for at sikre, at vi fortsat har et erhvervsliv, siger Lars Sandahl Sørensen.

Aftalen sikrer blandt andet kompensationsordninger for selvstændige, der er udfordret på deres levebrød som følge af coronaepidemien.

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke på grund af coronaudbruddet, kan få kompensation på 100 procent af de faste udgifter.

- Lige nu kan jeg bare konstatere, at mange af de ting, vi fra DI's side har peget på, er med i den her aftale.

- Så har man også givet til kende, at man er villig til at prioritere et trecifret milliardbeløb til yderligere initiativer.

- Så vidt jeg ved, kan det være alt fra 100 til 999 milliarder kroner. Det er også en indikation af, at der kan være behov for andet og mere undervejs, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han ser hjælpepakken som en vej til at "sikre titusindvis af arbejdspladser og tusindvis af virksomheder".

- Det er både et økonomisk og et forretningsmæssigt rigtigt greb, fordi mange virksomheder er ekstremt presset.

- Men det er også et psykologisk rigtigt greb, fordi det sender et signal om, at vi er helt afhængige af at have et stærkt erhvervsliv, siger Lars Sandahl Sørensen.

Det afgørende er nu, at også banker og kreditinstitutioner følger trop, påpeger han.

- Med de her greb har den finansielle sektor alle muligheder for at spille med. De har statsgarantier i alle mulige kategorier. Derfor har de alle muligheder for at hjælpe vores virksomheder og selvstændige godt videre, siger direktøren.

I Dansk Erhverv kalder direktør Brian Mikkelsen aftalen for "et regulært syvmileskridt".

- Det er positivt, at ordningerne er bredt tænkt, så de hjælper flest muligt. Nu er det samtidig vigtigt, at kreditinstitutionerne begynder at yde lån til virksomhederne, siger Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.