Coronavirus stopper produktionen af corona-øl

Det sker for at følge nye retningslinjer fra de lokale myndigheder. Det skriver flere nyhedsbureauer, herunder AFP og Reuters.

Myndighederne i Mexico har besluttet, at alle ikke-essentielle aktiviteter skal suspenderes indtil 30. april for at sænke spredningen af coronavirusset.

Det får Grupo Modelo til helt at indstille sin produktion fra denne søndag.

I en meddelelse fortæller bryggeriet, at det er klar til at holde 75 procent af sine ansatte beskæftigede hjemmefra for at kunne garantere en fortsat levering af sine øl, hvis myndighederne tillader det.

Generelt bliver landbrugs- og fødevareproduktion anset for at være essentielle aktiviteter af myndighederne.

Myndighedernes nye retningslinjer kommer i lyset af, at der i denne uge blev erklæret sundhedskrise i landet. Det skete som følge af, at antallet af personer smittet med coronavirus havde rundet 1000 personer.

Torsdag kunne de mexicanske myndigheder fortælle, at 1510 personer var blevet testet positive for coronavirus. Derudover var 50 personer indtil videre døde, mens de var smittet med virusset.

Tidligere har der været historier fremme om forbrugere, der har været nervøse for at drikke corona-øl, fordi de var nervøse for, om de kunne få coronavirus af at drikke øllen.

Det er dog ikke tilfældet.

Grupo Modelo har 11 produktionsfaciliteter rundt om i Mexico. Det mexicanske bryggeri er en del af verdens største bryggerikoncern, AB Inbev.

Sidste år omsatte hele AB Inbev-koncernen for omkring 52 milliarder dollar. Det svarer til mere end 360 milliarder kroner.

Til sammenligning omsatte danske Carlsberg, der også er blandt verdens største bryggerier, sidste år for godt 70 milliarder kroner.