Coronavirus skubber næste års økonomiske topmøde i Davos

- Rådet fra eksperter er, at vi ikke kan holde et sikkert møde i januar, lyder det i en skriftlig udtalelse fra arrangørerne ifølge Reuters.

Mødet i Verdens Økonomiske Forum, på engelsk World Economic Forum (WEF), har eksisteret siden starten af 1970'erne.

Årligt samles flere tusinde af verdens mest magtfulde og indflydelsesrige mennesker for at diskutere blandt andet økonomisk udvikling, fattigdom, ligestilling, krig og klimaforandringer.

Der træffes ikke officielle beslutninger under mødet, da der i højere grad er tale om et stort netværksmøde. Men de mange taler og diskussioner kan pege i retning af, hvor det globale samarbejde er på vej hen.

Ifølge Reuters skriver arrangørerne i udtalelsen, at beslutningen om at udsætte næste års møde ikke har været nem.

De mener således, at der er et presserende behov for at samle verdens ledere til at finde en fælles vej i den store genopbygning, der kommer til at være efter coronakrisen.

Mødet i Verdens Økonomiske Forum afvikles i det schweiziske resortområde Davos.

Det seneste møde fandt sted 21.-24. januar i år.

Ved det seneste møde var der deltagelse fra blandt andre Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, USA's præsident, Donald Trump, og Japans premierminister, Shinzo Abe.