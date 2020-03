Coronavirus skaber stor usikkerhed hos Tivoli

Tivoli ser coronavirusset påvirke antallet af turister i Danmark væsentligt, men vil endnu ikke spå om de økonomiske konsekvenser,

Det fremgår af Tivolis årsregnskab for 2019.

- Coronavirus (Covid-19) kommer til at have en væsentlig påvirkning på mængden af turister, hotelovernatninger, events og lysten til at samle sig.