Coronavirus sender danske aktier mod største kursfald i årevis

Faldet er så stort, at C25-indekset har kurs mod at få den værste dag i sin historie, der strækker sig tilbage til 2016. Kursfaldet er samtidig på niveau med, hvad man så under finanskrisen i 2008.

Det samme billede gør sig gældende på de store børser i Europa. I Tyskland og Frankrig falder aktierne i gennemsnit omkring fem procent.

Kursfaldene hænger særligt sammen med coronavirusset. Der er usikkerhed om, hvad de økonomiske konsekvenser bliver på både kort og længere sigt.

Det forklarer Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg i Formuepleje, der forvalter opsparinger for 11.000 investorer.

- Der er udpræget nervøsitet på markedet. Coronavirusset vil komme til at få en økonomisk effekt, og det vil få væksten til at bremse op.

- Virksomheder, der producerer varer, er begrænset i deres produktion som følge af nedlukning og karantæner.

- Samtidig er blandt andet flyselskaber, hoteller og restauranter påvirket af, at der er mindre efterspørgsel. Det reagerer aktiemarkedet på, siger Otto Friedrichsen.

Onsdag varslede den amerikanske præsident, Donald Trump, et indrejseforbud for størstedelen af rejsende fra Europa. Det skal være med til at inddæmme virusset.

Derudover har flere lande i Europa varslet nedlukninger af det offentlige - herunder Danmark.

Ud over virusset er aktierne påvirket negativt af en priskrig på oliemarkedet, hvor blandt andet Saudi-Arabien og Rusland slås om markedet. Det har sendt prisen på olie ned på det laveste niveau i flere år.

De danske aktier er faldet med 24 procent siden 19. februar, hvor C25-indekset satte rekord. I år er aktierne dykket ni procent.

Med til historien hører, at sidste år var et rigtig godt år for danske aktier med en fremgang på 26 procent.

Selv om aktierne er faldet markant de seneste uger, ligger C25-indekset seks procent højere end 1. januar 2019.