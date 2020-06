Coronavirus lukker Astrid Lindgren-park med milliontab

Det bliver en kort sæson for eventyrparken Astrid Lindgrens Verden, der ligger i Vimmerby i Småland.

Restriktioner på grund af udbruddet af coronavirus betyder nemlig, at søndag bliver sidste åbningsdag i denne sæson.

De blot 11 åbningsdage giver et milliontab for eventyrparken, hvor universet fra Astrid Lindgrens børnebøger kan opleves.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

Lukningen betyder et tab af 120 millioner svenske kroner - svarende til 85,3 millioner kroner.

Det får konsekvenser for de ansatte, hvor 450 ud af parkens 500 ansatte fredag er blevet fyret.

- Jeg er virkelig ked af det, men det er et faktum. Vi gjorde et helhjertet forsøg på at få en sikker og god løsning, men det viste sig, at det ikke virkede, siger direktør Joacim Johansson til TT.

I Astrid Lindgrens Verden opføres der forestillinger med de kendte karakterer fra forfatterindens bøger.

Her har læserne blandt andet kunne møde skarnsknægten Emil fra Lønneberg og Pippi Langstrømpe, der er verdens stærkeste pige og bor alene i det store hus Villa Villekulla.

Tilskuerantallet ved disse forestillinger kom dog til at kollidere med forsamlingsforbuddet i Sverige, der er på 50 personer.

- Vi fik at vide, at hvis vi spillede to forestillinger på samme tid med 50 tilskuere på hvert spillested, det ville tælle som 100 mennesker, selv om der var flere hundrede meter mellem de forskellige scener, og derfor brød vi ordensloven, siger Joacim Johansson til TT.

Det var ellers idéen at holde eventyrparken åben for op til 1500 daglige gæster.

Meldingen fra myndighederne gør det dog ifølge Joacim Johansson praktisk talt umuligt at drive parken.

Eventyrparken skulle egentlig have åbnet 15. maj, men på grund af udbruddet af coronavirus blev det rykket til 17. juni.

Det endte dog med at blive en kort sæson i år.