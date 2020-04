Coronavirus kan medføre tab af tusindvis af praktikpladser

- Vi har kigget på den nuværende situation, i forhold til hvad der skete under finanskrisen.

- Under finanskrisen var der et markant fald i antallet af praktikpladser, og det er det, vi frygter, at vi også kommer til at se nu, hvor vi står midt i coronakrisen, siger Dansk Byggeris underdirektør, Louise Pihl, i meddelelsen.

Dansk Byggeri forventer, at 3000 elever alene på bygge- og anlægsuddannelser vil få brug for en praktikplads i år. Dertil kommer frisør-, hotel- og restaurationsuddannelserne med videre.

Derfor er der brug for praktikpladserne, siger Louise Pihl.

- Der er rigtig mange unge, som er i gang med en erhvervsuddannelse, som risikere at miste den, siger hun.

Dansk Byggeri opfordrer regeringen og arbejdsmarkedets parter til at indgå en aftale, som sikrer praktikpladser i år.