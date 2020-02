Ifølge PostNord er det ikke muligt at sige, hvornår situationen er normal igen, så der igen kan sendes post til Kina. Det er muligt at holde sig opdateret på PostNords hjemmeside om situationen. (Arkivfoto)

Coronavirus hindrer PostNord i at sende pakker til Kina

Mange flyselskaber har indstillet flyvninger til Kina. Det forhindrer PostNord i at sende post til landet.

PostNord stopper med at sende post til Kina på grund af udbruddet af coronavirus.

Det oplyser PostNord på sin hjemmeside.

Baggrunden er, at mange flyselskaber har indstillet deres flyvninger til Kina på grund af coronavirusset.

Det forhindrer PostNord i at sende post afsted til landet. Og derfor er det altså ikke muligt at indlevere post til PostNord, som skal til Kina.

PostNord oplyser videre, at forsendelser fra Kina til danske adresser er ramt af store forsinkelser.

Ifølge PostNord er det ikke muligt at sige, hvornår situationen er normal igen, så der igen kan sendes post til Kina.

Det er muligt at holde sig opdateret på PostNords hjemmeside om situationen.

Ophøret af forsendelser til Kina via PostNord gælder i både Sverige og Danmark.

- Vi har forsøgt alle mulige løsninger.

- Men præcis som mange andre postselskaber i verden har vi været nødt til at tage den beslutning, da fragtkapaciteten til Kina nu er meget begrænset, siger Mette Boisen, International Process Manager hos PostNord i Danmark, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Det oplyses videre, at den post, som er blevet sendt til Kina efter virusudbruddets begyndelse, også kommer til at være længe om at komme frem til den ønskede destinationen.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har onsdag betegnet udbruddet af coronavirus i Kina som en "meget alvorlig trussel mod resten af verden".

Coronavirusset har kostet over 1000 mennesker livet. Over 42.000 er smittet af virusset, der har spredt sig til over 25 lande.

Flere danskere er blevet fløjet hjem fra Hubei-provinsen, der betegnes som epicentret for virusset. Hidtil er ingen danskere blevet smittet med virusset.