Coronavirus har givet Tryg milliardminus på investeringer

Tryg har måttet se sin pengetank skrumpe i årets første tre måneder, hvor coronavirusset har ramt verden.

Forsikringsselskabets aktier og obligationer har givet et tab på 1,1 milliard kroner frem til slutningen af marts.

Det oplyser Tryg, der er Danmarks største forsikringsselskab, i en meddelelse.

De internationale finansmarkeder har de seneste fem uger været hårdt ramt af coronavirusset, som har skabt frygt for en global finanskrise.

Det har også kunnet mærkes hos Tryg, der som forsikringsselskab investerer en del af sine penge til fremtidige udbetalinger af forsikringer.

Derfor vil en del af resultatet hænge sammen med udviklingen på finansmarkederne.

Tabet på investeringer i årets første tre måneder skal ses i lyset af et omvendt stort afkast sidste år. I 2019 tjente Tryg cirka 600 millioner kroner på sine investeringer.

Mens coronavirusset har givet et stort minus på værdipapirer i år, ser det mere stabilt ud for Trygs normale forretning med forsikringer.

Tryg forventer fortsat et resultat på 3,3 milliarder kroner af forsikringerne i år.

Tryg fortæller, at selskabets rejseforsikringer vil være ramt af situationen, hvor de danske myndigheder har frarådet alle rejser ud af Danmark.

Tryg har indtil videre behandlet 21.000 sager på rejseforsikring. Samtidig forventer Tryg større udgifter til at dække forsikringer for driftstab hos virksomheder samt kautioner og kreditter.

Andre områder viser dog bedre takter i den nuværende situation.

Det gælder blandt andet bilforsikringer, da der er færre uheld, og der er også færre udbrud og ulykker generelt.

Tryg genforsikrer en del af sin forretning hos andre selskaber, og det yder ifølge selskabet "en god beskyttelse af forretningen i denne turbulente periode".

Selskabet har på grund af coronavirus besluttet at være en anelse mere forsigtig i år.

Det betyder, at Tryg dropper at betale udbytte fire gange om året til aktionærerne. I stedet vil gøre det en gang årligt. Det skal holde flere penge i kassen nu og her.