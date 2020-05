Coronavirus har ført til 105 anmeldelser om arbejdsskader

Dels går anmeldelserne på smitte med sygdommen, dels på sager om allergi ved brug af værnemidler.

Anmeldelserne er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som afgør, om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

- Vi skal sørge for, at der bliver taget hånd om de danskere, der er blevet syge med Covid-19 som følge af deres arbejde, og de skal have tillid til sagsbehandlingen.

- Derfor er jeg også glad for, at Arbejdstilsynet har udsendt en vejledning, som skal give klarhed og tryghed om reglerne på området, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

Ministeren har tidligere sagt, at hvis man er blevet coronasmittet i kraft af sit arbejde, så kan det være en arbejdsskade og give ret til erstatning.

Opfordringen er også fortsat at anmelde arbejdsskader, så medarbejdere kan få erstatning, hvis de for eksempel får varige følger på grund af arbejdet.

- Og hvis man er blevet syg med Covid-19, og man er i tvivl om, hvorvidt det skal anmeldes, så vil jeg opfordre til, at man anmelder det for en sikkerheds skyld, siger Peter Hummelgaard.