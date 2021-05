Ryanair havde 27,5 millioner passagerer om bord på sine fly i løbet af det seneste år. Det er 121,1 million færre end året før - svarende til et fald på 81 procent.

Coronavirus giver Ryanair underskud på over syv milliarder

Det irske lavprisselskab Ryanair har det seneste år haft et underskud på 7,5 milliarder kroner, hvilket skal ses i lyset af coronaudbruddet og de omfattende rejserestriktioner.

Det viser regnskabet fra Ryanair, der dækker perioden fra april 2020 til udgangen af marts 2021. Til sammenligning havde luftfartsselskabet året før et overskud på 4,8 milliarder kroner.

Ryanair havde 27,5 millioner passagerer om bord på sine fly i løbet af året. Det er 121,1 million færre end året før - svarende til et fald på 81 procent.

- Året var det mest udfordrende i Ryanairs 35-årige historie. Covid 19 betød, at flytrafikken kollapsede hen over natten, skriver Ryanair.

I år forventer Ryanair dog, at der kommer flere passagerer om bord på flyene, i takt med at vaccinerne bliver rullet ud, og rejserestriktionerne bliver lempet.

Det irske selskab forventer mellem 80 og 120 millioner passagerer i det nye regnskabsår. Det vil sandsynligvis være tættest på 80, skriver Ryanair i regnskabet.

Ryanair forventer, at selskabet vil komme ud af året med resultat omkring nul.

Ryanair flyver fra Danmark fra København, Billund, Aalborg og Aarhus.

For nylig annoncerede selskabet, at det planlægger at åbne en ny base i Billund fra slutningen af oktober.

Planen er, at der ugentligt skal være 69 flyvninger fra Billund. I alt bliver der fløjet 26 forskellige ruter.

Ryanair lukkede ellers sin base i Billund i 2015. Lukningen fulgte som resultat af et opgør med den danske fagbevægelse, der ville have selskabet til at indgå aftaler med de lokale fagforeninger.

Flyvebranchens Personale Union har opfordret Ryanair til at indgå en dansk overenskomst.

Ryanairs topchef, Eddie Wilson, har udtalt, at de ansatte i Danmark kommer til at arbejde på danske aftaler.