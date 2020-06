Coronavirus giver Lufthansa minus på 16 milliarder

Regnskabet dækker det første kvartal, der sjældent er særligt lukrativt for luftfartsselskaber. Men årets tab er dog alligevel langt større end vanligt. Sidste år tabte Lufthansa lidt over 2,5 milliarder kroner i første kvartal.

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa kommer ud af første kvartal med et underskud på 15,8 milliarder kroner. Det viser selskabets regnskab.

På grund af udbruddet af coronavirus globalt set har mange lande indført rejserestriktioner, og derfor holder mange af Lufthansas fly på jorden i stedet for at tjene penge til selskabet.

En anden årsag til underskuddet er, at Lufthansa har nedskrevet værdien af sine fly med næsten to milliarder kroner.

Også Lufthansas cateringselskab og lavprisselskabet Eurowings, som Lufthansa ejer, er blevet nedskrevet i værdi. De to nedskrivninger tilsammen har en værdi af 1,1 milliard kroner.

Luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank påpeger, at regnskab som Lufthansas første kvartal kommer til at gå over i branchens historie.

- Det her er et historisk stort tab i det her kvartal, siger han.

- De regner så med at flyve igen lidt mere til september med 40 procent af deres kapacitet.

Genopstarten er i høj grad fokuseret på deres kortdistanceruter, påpeger han, og kalder det "de indledende knæbøjninger til en meget lang genstart".

På grund af de manglende indtægter under coronakrisen har Lufthansa søgt om en redningspakke fra den tyske stat - og de to parter har aftalt hjælp for 67,5 milliarder kroner.

For sine penge får den tyske stat 20 procent af ejerskabet i Lufthansa. Andelen kan stige til 25 procent, hvis der bliver forsøg ude fra på at overtage Lufthansa.

Aftalen gled dog ikke ned uden problemer i Bruxelles, hvor EU-Kommissionen krævede, at Lufthansa opgav nogle af sine eftertragtede reservationer på landing- og afgangstider i tyske lufthavne som Frankfurt og München, hvis støtten skulle godkendes.

Det ville den tyske stat gerne være med til, mens Lufthansa tøvede, inden selskabet accepterede i pinsen.

Lufthansa erkender, at det store minus i første kvartal får en negativ betydning for årsresultatet, men tør endnu ikke gætte på, hvor det ender.

Allerede i slutningen af april stod det klart, at situationen får konsekvenser for de ansatte.

Selskabet vurderer, at det skal bruge 100 færre fly og har desuden spået, at nogle af de fly, selskabet beholder, kommer til at blive på jorden til 2022. I alt forventer hele koncernen at skære 10.000 stillinger.