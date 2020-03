Coronavirus får den britiske centralbank til at sænke renten

Den britiske centralbank, Bank of England, sænker renten for at understøtte økonomien, der i øjeblikket er trykket af coronavirusset.

Det oplyser Bank of England i en pressemeddelelse.

Renten er sænket fra 0,75 procent til 0,25 procent.

En lavere rente gør det billigere for virksomheder at låne penge. Samtidig er håbet, at det kan sætte gang i forbruget og investeringerne, fordi en lavere rente gør det mindre attraktivt at spare op.

Normalt justerer centralbankerne på planlagte møder.

Bank of Englands næste rentemøde er først om to uger, men coronavirusset har fået banken til at reagere allerede nu.

Ud over en lavere rente indfører centralbanken et låneprogram. Det giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at låne penge til en lav rente.

Desuden lemper Bank of England kapitalkravene til landets banker. Det gør, at de kan låne flere penge ud.

- Disse tiltag vil hjælpe med at holde virksomheder kørende og ansatte i job og hjælpe til at undgå, at en midlertidig forstyrrelse får længerevarende konsekvenser, skriver centralbanken.

I sidste uge var der et lignende tiltag fra den amerikanske centralbank, som også satte renten ned.

Torsdag er der møde i Den Europæiske Centralbank (ECB), og her der blandt økonomer også ventet en rentesænkning.

Hos Sydbank ser seniorøkonom Kim Blindbæk centralbankernes tiltag som naturlige i lyset af corona.

- Der er rigtig stor usikkerhed om, hvor store konsekvenserne af virusset bliver for den globale økonomi, men også de enkelte virksomheder.

- En lavere rente giver et boost til den britiske økonomi, og låneprogrammet til mindre og mellemstore virksomheder giver et sikkerhedsnet, hvis de oplever at mangle likviditet. Det kan sikre, at de overlever, siger han.