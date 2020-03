Coronavirus får SAS til at indstille flyvninger til Hongkong

Det oplyser SAS i en meddelelse tirsdag.

- Som følge af udbruddet af Covid-19 (sygdommen som følge af coronavirusset, red.) og de globale tiltag for at inddæmme spredningen af virusset, er efterspørgslen efter vores rejser blevet påvirket, skriver SAS.

SAS skriver, at de færre flyvninger skal give færre udgifter til eksempelvis brændstof.

I meddelelsen står også, at SAS skærer i "udgifterne til administration og personale". Det inkluderer et ansættelsesstop og udskydelser af forskellige projekter såsom reklamefremstød.

- De tiltag, der relaterer sig til personaleudgifter, inkluderer midlertidige fyringer, frivillige fratrædelser og tidligere pension og andre initiativer, skriver SAS.

Samtidig med ændringerne kasserer SAS sine forventninger til årsregnskabet for det skæve regnskabsår 2020.

Så sent som 26. februar kom SAS med regnskab for det første kvartal i regnskabsåret, der slutter og starter 1. november.

Her holdt SAS fast i, at selskabet forventede et overskud på mellem tre til fem procent af omsætningen.

Som forudsætning for det resultat var en marginal påvirkning af spredningen af coronavirus, fordi selskabets flyvninger til Kina ikke udgør størstedelen af forretningen.

- På nuværende tidspunkt er det for tidligt at sige noget om den fulde påvirkning for SAS og de finansielle resultater, og det er derfor ikke muligt at give nogle mere retvisende forventninger, skriver SAS.

SAS er ikke det første europæiske luftfartsselskab, der kan mærke effekterne af spredningen af coronavirus. Tidligere har tyske Lufthansa aflyst hver fjerde flyvning, og også Finnair har varslet "midlertidige fyringer."