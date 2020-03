Coronavirus får Comwell til at lukke otte hoteller

Comwell lukker midlertidigt otte af sine 15 hoteller i Danmark.

Det oplyser hotelkæden i en pressemeddelelse.

Der er tale om hotellerne i Holte, Sorø, Korsør, Klarskovgaard, Middelfart, Kongebrogaarden, Kellers Park og Rebild Bakker. Lukningen gælder i første omgang frem til 31. marts.

Administrerende direktør Peter Schelde kalder situationen vanskelig.

Comwell vil forsøge at holde hånden under medarbejderne, men der vil komme tilpasninger af staben.

- Vi har fuld tillid til regeringens og Sundhedsstyrelsens tiltag og har hele tiden fulgt deres anvisninger.

- Nu står vi så over for en række nye påbud og initiativer, der ganske enkelt ikke gør det muligt at drive vores hoteller. Så når der nu foreligger et forbud mod forsamlinger på mere end ti personer, så rammer det selvfølgelig vores forretning særdeles hårdt. Situationen er dybt alvorlig, siger Peter Schelde.

Han understreger samtidig, at det vigtigste er at håndtere coronakrisen og leve op til regeringens tiltag.

Ifølge Peter Schelde er Comwells omsætning faldet mere end 90 procent på det seneste.

Comwell er langtfra den eneste hotelkæde, der er hårdt presset af coronavirusset.

Dels er antallet af turister faldet brat, men det samme er antallet af forretningsrejsende, og mere eller mindre alle konferencer og større møder er blevet aflyst.

Scandic Hotels sendte i sidste uge flere hundrede ansatte hjem uden løn, og hotelkæden BT Hospitality Group varslede i sidste uge 350 fyringer.

Comwell vil fortsat holde syv hoteller åbne. Det er i Aarhus, Aalborg, Odense, Køge, Kolding, Helsingør og Roskilde.