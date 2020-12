Coronatiltag lukker midlertidigt 19 ud af 27 Scandic-hoteller

En delvis nedlukning har ramt store dele af Danmark op til jul, og det rammer Scandic som en mavepuster.

Derfor har hotelkæden valgt at midlertidigt lukke 19 ud af 27 hoteller i Danmark.

Ifølge Søren Faerber, Scandics administrerende direktør i Danmark, har gæsterne droppet at tage på juleture.

- Folk har traditioner med at tage afsted og brug en weekend på at juleshoppe, gå på julemarked og i biografen. Men med den seneste nedlukning er der ikke grund til at tage ud, for næsten intet har åbent, siger han.

I alt 69 kommuner er underlagt skrappe restriktioner. Restauranter, caféer og barer skal holde lukket, men kan tilbyde takeaway.

Også biografer, teatre og museer samt fitnesscentre skal holde lukket.

- Folk kan hente takeaway i vores køkkener eller udefra og så spise på deres værelser, men det gider man jo ikke. Så da meldingen (om de nye restriktioner, red.) kom, fik vi tusindvis af afbestillinger, siger Søren Faerber.