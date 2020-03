Coronaspredning får Bang & Olufsen til at nedjustere

I forvejen var det ventet, at Bang & Olufsen med udgangen af juni måtte sætte punktum for et regnskabsår med et fald i indtægter på 13 til 18 procent. Det forventes nu at blive et fald på 20 til 29 procent.

Spredningen af coronavirus kommer til at forværre et i forvejen skidt år hos Bang & Olufsen. Det oplyser selskabet i forbindelse med et kvartalsregnskab, der kommer før tid og med foreløbige tal.

Fredag gjorde Bang & Olufsen status for det kvartal, der udløb februar. Allerede her begyndte lukkede butikker og kunder, der holder på pengene, at være et problem i Asien.

- I Asien blev aktiviteten i de fysiske butikker negativt berørt af Covid-19 i den sidste del af kvartalet, skriver Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen kører med et regnskabsår, der starter og slutter 1. juni. Derfor har selskabet kvartalet med marts, april og maj tilbage, før der skal gøres status på regnskabsåret.

Og her spår Bang & Olufsen tre hårde måneder. I sit regnskab skriver Bang & Olufsen:

- Covid-19-situationen forventes at påvirke forbrugeradfærd og efterspørgsel i alle selskabets væsentlige markeder og dermed også selskabets forventede finansielle performance i Q4 (fjerde kvartal, red.).

Samtidig understreges det, at alle forventninger er forbundet med "en høj grad af usikkerhed."

Til sammenligning startede året med, at Bang & Olufsen forventede en "encifret vækst".

- B&O har nu hånden eller hele pladen fuld med fem på hinanden følgende nedjusteringer, skriver investeringsøkonom Per Hansen i en analyse.

- Investorerne vil begynde at fokusere på, om B&O har penge nok til ved egen kraft at forsøge at vende udviklingen. Det er et rigtig godt spørgsmål.

- Det forbliver min holdning, at B&O næppe vil eksistere som selvstændigt selskab om få år, men har brug for at blive en del af noget større.