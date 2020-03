Coronaramte lande strømmer i stort omfang ind på Facebook

Coronakrisen gør det svært at kommunikere som normalt. Det får mange til at bruge Facebook i større omfang.

Den seneste måned har Facebook oplevet en massiv stigning i trafikken på flere af sine tjenester.

Eksempelvis er mængden af tekstbeskeder steget med mere end 50 procent i mange af de lande, der er hårdest ramt af coronavirusset.

Det oplyser Facebook i en blog på sin hjemmeside.

Spredningen af det potentielt dødelige coronavirus har ført til, at mange holder sig hjemme og inden døre. Derfor er der ikke de samme muligheder i forhold til at holde kontakten ved lige med blandt andet venner og familie.

Som et alternativ bruger folk altså i stigende omfang kommunikationsværktøjer som Facebook.

Ud over det stigende antal tekstbeskeder kan Facebook også oplyse, at der i coronaramte lande er sket mere end en fordobling i brugen af videoopkald i den seneste måned.

I specifikt Italien, som har været et af de hårdest ramte lande, er folk strømmet ind på Facebooks forskellige tjenester.

Siden coronavirusset kom til landet, har brugerne brugt op til 70 procent mere tid på de forskellige tjenester.

Facebook ejer ud over tjenesten af samme navn blandt andet også Instagram, Messenger og WhatsApp.

Den store trafikstigning rundt om i verden lægger et stort pres på Facebooks systemer.

For at undgå nedbrud bliver kvaliteten af videoer på Facebook og Instagram reduceret midlertidigt i enkelte lande. Facebook nævner ikke, hvilke lande der er tale om.

Facebook er langtfra ene om at have oplevet en større trafik på grund af udbruddet af coronavirus. Også Netflix og YouTube har de seneste uger været populære, fordi mange har skullet holde sig hjemme.

Ligesom Facebook har også Netflix og YouTube været nødt til at sænke kvaliteten af film, serier og videoer for ikke at belaste deres systemer alt for meget.