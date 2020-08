Coronaramte Norwegian får nej til svenske lånegarantier

Det norske flyselskab Norwegian får ikke del i de lånegarantier, som Sverige har udbudt oven på coronakrisen.

Det skriver Riksgälden, der forvalter de svenske finanser, i en meddelelse.

De svenske myndigheder lancerede tidligere i år en pakke med lånegarantier på fem milliarder svenske kroner - omkring 3,6 milliarder kroner.

Den har Norwegian ifølge det norske medie E24 søgt om at få del i over flere ansøgningsrunder. Det sker dog ikke.

Det skyldes, at risikoen ved at yde en lånegaranti vurderes til at være for høj.

Riksgälden vurderer, at der er stor risiko for, at selskabet ikke kan leve op til sine finansielle forpligtelser.

Det kan heller ikke klare yderligere gæld, lyder vurderingen på baggrund af selskabets finansielle position ved udgangen af 2019.

Luftfartsbranchen og i særdeleshed Norwegian har været hårdt ramt af de restriktioner, der har været indført under coronapandemien.

Grænsenedlukninger har betydet, at flyene har måttet blive på jorden med store tab til følge. I januar, februar og marts tabte Norwegian, hvad der svarer til 2,2 milliarder danske kroner før skat.

Det har fået flere lande til at give flyselskaberne en hjælpende hånd. SAS har fået hjælp af Sverige og Danmark, Lufthansa af den tyske stat, og Norwegian har fået en norsk håndsrækning.

Lavprisflyselskabet havde dog også søgt om at få del i de svenske lånegarantier. Det blev imidlertid ikke til noget.

Allerede tidligere på sommeren var Norwegians topchef, Jacob Schram, ude at brokke sig over, at der ikke var udsigt til hjælp i hverken Sverige eller Danmark.

- Vi har været en stor aktør i disse lande de sidste 20 år, og vi er en integreret del af den skandinaviske luftfart.

- Så vores virksomhed har stor betydning og tusindvis af arbejdspladser i de lande, sagde han i juli til norske E24.

Riksgäldens beslutning kan ikke ankes, fremgår det af meddelelsen.