»Coronamissil« aflyste verdens største pelsauktion for første gang i 90 år

Erhverv - 25. juni 2020 kl. 12:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Freja Czajkowski

Foto: Jørgen C. Jørgensen

To historiske begivenheder fandt sted inden for kort tid hos Kopenhagen Fur i Glostrup. Her afholder de verdens største pelsauktion fire-fem gange om året. Men i februar måtte de for første gang i deres 90-årige historie aflyse en auktion. Coronavirusset var endnu ikke kommet til Danmark, men da 70 procent af virksomhedens kunder kommer fra Kina, måtte Kopenhagen Fur aflyse.

- På det tidspunkt havde vi en forventning om, at vi i april kunne sælge skind og igen få kunder i huset, siger Jesper Lauge Christensen, administrerende direktør i Kopenhagen Fur.

Det så nemlig ud til, at Kina hurtigt fik fået styr på sygdommen. Men så tonede Mette Frederiksen frem på fjernsynet og lukkede Danmark ned.

Dermed måtte den traditionsrige pelsauktion tage det næste historiske skridt og lave deres første online auktion nogensinde - og de havde en måned til at finde en løsning.

Fra Boston til Beijing Der fandtes allerede digitale auktionsplatforme. Der var bare et problem.

- Vi bruger to-tre sekunder på at sælge en vare, mens man hos almindelige auktionshuse måske har et par dage til at byde på en skænk, et par gamle ski, eller hvad man ellers vil købe. Vi har 10.000 varegrupper, som vi sælger over et par dage, siger Jesper Lauge Christensen.

Læg så til, at kunderne sidder over hele verden, fra Boston til Beijing, og man derfor kunne forvente forsinkelser på forbindelsen.

Et hollandsk firma fik modificeret en eksisterende platform, så alt kunne være klar i tide.

- I designfasen, som tog en uge, for vi havde ikke mere, var vi stor dialog med kunderne om, hvad de ønskede af platformen, siger den administrerende direktør.

Løsningen blev en blanding af den streaming, de i forvejen havde af auktionerne, en platform til at komme med bud på og WeChat til at stille spørgsmål til auktionarius undervejs. WeChat er Kinas svar på Facebook, og da pelsindustrien i forvejen afsætter så mange varer til Kina, brugte en stor del af den europæiske kundegruppe allerede mediet.

En ramt branche Så i april åbnede auktionen digitalt sine døre op og bød velkommen til en pelsauktion. I stedet for at fylde det store auktionslokale i Glostrup med mellem 400 og 600 kunder sad der blot to mand og styrede auktionens gang. Endnu en digital auktion blev afholdt her i juni.

- Det fungerer rigtig fint. Kommercielt er vi stadig hæmmet, fordi det er eksportvarer, og der mangler købekraft. Så kommercielt er det en begrænset succes, men det er ikke på grund det digitale. Det er en ramt branche, siger Jesper Lauge Christensen.

Inden selve auktionerne kunne gå i gang, måtte Kopenhagen Fur også finde en alternativ måde at fremvise varerne på, når nu kunderne ikke selv kunne se og røre ved skindene.

- Vi har taget billeder af alle vareprøver, men det er ikke det samme. Det kan lidt sammenlignes med at købe tøj online. Det er bare noget andet at se det i virkeligheden, siger Jesper Lauge Christensen og fortæller, at det tog seks mand 10 dage at tage alle billederne.

- I stedet for at købe som beset må kunderne bare købe. Men vi har forsøgt at sammensætte udbuddet, så det er mindre vigtigt. Vi lever af vores dygtige skindsortererer. De har i mange år været kendt som de dygtigste i verden. Deres sortering er så ensartet, at man nærmest kan købe det uset, siger den administrerende direktør og forklarer, at de også måtte støtte sig op af deres re­nommé:

- Det tør vi godt, og det tør kunderne heldigvis også godt.

Tre store finaler At coronakrisen har ramt virksomheden, kan mærkes på både bundlinjen og skindlageret. I juni plejer Kopenhagen Fur at have solgt godt halvdelen af deres godt 13 millioner danske skind, men de har kun solgt 10-15 procent. En af årsagerne er, at de med vilje har sat færre skind til salg. De dyreste og mere specielle varer har de gemt til årets tre sidste auktioner i juli, august og september.

- Vi har tre store finaler. Her har vi en forventning om, at kunderne igen kan komme og handle, siger Jesper Lauge Christensen.

Her vil auktionerne igen være fysiske, selvom de godt ved, at der vil være færre til stede. Det er nødvendigt på grund af coronarestriktioner herhjemme - det skal afholdes forsvarligt. Men den største udfordring er, at de fleste kunder kan forvente 14 dages karantæne, når de vender hjem.

- Det gode er, at vi har haft en dialog med de største kunder, og de er indstillet på at stikke hovedet forbi, siger Jesper Lauge Christensen.

Et værktøj til fremtiden Pelsindustrien har i forvejen haft nogle hårde år, men Kopenhagen Fur var gået ind i 2020 med høje forventninger.

- Men så kom der et coronamissil ind fra højre, siger Jesper Lauge Christensen, der dermed kan se frem til et helt andet kommercielt år end forudset:

- Vi er i en situation, hvor vi ikke kan indhente det hele.

Men noget godt har coronakrisen dog bragt med sig.

- Vi har fået et rigtig godt værktøj til fremtiden, trods den svære situation, siger Jesper Lauge Christensen, som ikke vil udelukke, at deres digitale løsning vil blive hevet frem igen på den anden side af september, hvor årets sidste auktion normalt bliver afholdt.