Coronalukkede arbejdspladser koster fortsat ISS dyrt

ISS arbejder inden for rengøring og kantinedrift i virksomheder verden over, og derfor rammer coronakrisen selskabet hårdt - primært på grund af meget hjemmearbejde.

Tilbagegangen kommer da heller ikke som nogen overraskelse for virksomhedens administrerende direktør, Jacob Aarup-Andersen, der understreger, at selskabets arbejdspladser fortsat er hårdt ramt af nedlukninger rundt om i verden.

Det gælder især for den amerikanske region. Her faldt omsætningen i perioden med hele 36 procent til 1,4 milliarder kroner, viser handelsopdateringen.

At omsætningen ikke led større tab i perioden skyldes primært, at efterspørgslen på desinficering fortsat oplever at have medvind.

ISS forventer, at selskabets organiske vækst ender i positivt terræn, når hele regnskabsåret er overstået. Det har ikke ændret sig siden årsregnskabet.