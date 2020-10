Coronakrisen skærer stor luns af Bestsellers overskud

Et faldende salg under coronakrisen har givet lavere indtjening for Bestseller, der ejer flere tøjmærker.

Coronakrisen har kostet mange penge for den danske modekoncern Bestseller, der ejer en lang række modeselskaber.

I det seneste regnskabsår, der løb til slutningen af august, er resultatet før skat faldet med hele 72 procent til 776 millioner kroner. Det skriver Børsen.

Baggrunden for resultatet, der er det laveste i mange år, er særligt et faldende salg. Bestsellers samlede omsætning er således faldet med syv procent til 24,1 milliarder kroner.

Bestseller er kendt for at stå bag tøjmærker som Jack & Jones, Selected, Pieces og Vero Moda.

Salget af disse mærker har især været ramt af de mange butikslukninger, som udbruddet af coronavirus tidligere i år førte med sig.

- Med årets resultat befinder vi os langt fra, hvor vi skulle have været under normale omstændigheder, siger Anders Holch Povlsen, ejer og administrerende direktør i Bestseller, til Børsen.

- Set i lyset af den aktuelle verdenssituation og de massive udfordringer, samfundet og vi som virksomhed har stået overfor, kan vi dog kun være stolte af og tilfredse med at kunne vise et overskud, tilføjer han.

På trods af de store udfordringer, som coronavirusset stadig er årsag til, ser Bestseller-ejeren muligheder for vækst.

Han nævner, at der i år er rykket rundt på rigtig meget i branchen. Bare syd for grænsen er der i Tyskland flere detailhandelsselskaber, som ikke længere er til stede på markedet, siger Anders Holch Povlsen.

- Det er trist, men det åbner også muligheder for os.

- Og vi har i år i tiden fra marts og frem bevist, at vi med vores kompetencer og partnere - og ikke mindst medarbejdere med vilje til at kæmpe for at opnå resultater - har det, der skal til for at udnytte muligheder, der opstår, siger han.

Selv om udsigterne for det næste års tid er noget usikre på grund af corona, så fortæller Anders Holch Povlsen, at der "bestemt" er forventning om at få endnu et overskud.

Flere år med milliardstore overskud i Bestseller-koncernen har bidraget til at gøre Anders Holch Povlsen til en af de rigeste personer i Danmark.

Rigmanden har investeret en del af formuen i at købe flere godser i Skotland.