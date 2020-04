Coronakrisen skabte ideen til Bevar de lokale

- Mange af vores kernekunder er de små butikker, og vi kunne se, at det blev enormt svært for dem, fortæller Sidse Segall, der er marketingschef hos Verifone.

FAKTA Bevardelokale.dk er en hjemmeside, hvor du kan finde tilbud fra lokale butikker og firmaer.

Hjemmesiden er gratis både for kunder, forretninger og firmaer.

Forretningerne lægger selv tilbud ind på siden.

Der er ingen gebyrer.

Alle forretninger kan være med også dem, der ikke er kunder hos Verifone. Det kræver bare, at man har et CVR-nr.

Verifone står bag Bevar de lokale og bag markedsføringen på blandt andet facebook

Platformen bygges op

Bevar de lokale gik i luften den 16. april og nu er Verifone i gang med at få sine kunder til at oprette gode tilbud på platformen, der dog er åben for alle, som ønsker at bruge den. Eneste forudsætning er, at ens forretning skal være registreret med et CVR-nummer.