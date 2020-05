Coronakrisen lukker næsten helt ned for elevers praktikaftaler

I perioden 12. marts til 29. april er antallet af indgåede praktikpladser faldet med over 80 procent i forhold til samme periode sidste år, hvis man ser på 35 erhverv. Det kan blandt andet være flymekaniker, grafisk tekniker eller smed.

Mange erhverv har været hårdt ramt under coronakrisen, og det er således også gået ud over de elever på erhvervsskolerne, der havde set frem til at komme i praktik.

Det viser tal fra uddannelsessekretariatet Industriens Uddannelser.

Fagforeningen Dansk Metal frygter, at man taber en generation af faglærte på gulvet, når eleverne ikke kan komme i praktik.

- Vi falder med 80 procent, og det er ret alvorligt. Vores bekymring er, at de her unge mennesker falder fra, hvis de ikke får en læreplads inden for den nærmeste fremtid, siger forbundssekretær i Dansk Metal Kasper Palm.

- I værste fald dropper de ud af uddannelsen og vælger at blive noget helt andet. Jeg forstår godt, at virksomhederne har svært ved at ansætte dem lige nu og her, siger han.

Eleverne kan i stedet for en læreplads tage skolepraktik og dermed færdiggøre uddannelsen uden at komme ud i en virksomhed.

Det bekymrer også Kasper Palm, da mange skoler muligvis ikke er klar til at tage så mange elever ind. Samtidig vil eleverne aldrig få deres praktik, som er en vigtig del af uddannelsen.

For elever på uddannelserne gastronom, kok, tjener og receptionist står det endnu værre til, fortæller Horestas uddannelseschef Pia Svane. Horesta er brancheforening for hotel-, restaurant og turisterhvervet.

Sidste år fra 10. marts til 24. april blev der indgået 284 praktikaftaler. I samme periode i år er antallet 19.

- Det er meget alvorligt. Vi har et fald på 93 procent. Det er et symptom på en branche, der er i knæ. Praktikaftaler bliver bare endnu et symptom på det.

- Der er ingen uddannelsespladser, for virksomhederne er lukket. Det er selvfølgelig en bekymring, for vi forventer ikke, at en kommende genåbning vil åbne helt op, og der vil gå lang tid, før vi er på samme niveau som før krisen, siger Pia Svane.

Hun forudser, at mange praktikpladser slet ikke vil blive genopslået, fordi branchen er så hårdt ramt.

- Det kommer til at se sværere ud, det er klart. Virksomhederne kommer ikke til at have den samme omsætning, som de havde, da de påtog sig uddannelsesansvaret, siger Pia Svane.